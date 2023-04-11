被偷銀包屬「嚴重疏忽」? 隨時「硬食」卡數 附8招自保方式

近年信用卡盜用個案急增，不少受害人須自行承擔被盜用金額，能否免除承擔損失費用，與銀行出現糾紛，主要關鍵位，在於對「嚴重疏忽」的定義。不過各間銀行的有關的定義不一，目前法律亦無統一規定，因此被偷取信用卡或跌銀包後，仍然有機會面對面對重大損失。即看下圖如何保管好個人信用卡資料，減少信用卡被盜風險。

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到底有什麼情況下須卡主承擔損失?《銀行營運守則》列明若損失是因客戶嚴重疏忽（可能包括在知情情況下容許他人使用其設備或密碼），或者發覺或相信，其相關密碼或設備遭泄露、遺失、盜用，又或者是在出現未經授權交易後，未能在合理切實可行的情況下盡快通知機構，亦可能要承擔所有損失。要留意，條款的用字是「或」，第一時間通知可疑交易後，亦不等於可免除責任。

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民建聯接獲多宗市民相關求助，於記者會中有被盜卡的苦主指，收到簽帳信息已立即聯絡銀行，但仍被通知須自行償還款項。亦有求助人指出信用卡及身分證被偷取，發現遭盜用簽帳，報警處理後，雖然有部分銀行退款，但仍有銀行以「嚴重疏忽」為由，要求其自行償還多達數十萬元的損失簽帳款項。卡主指銀行職員稱被人偷取銀包及盜用信用卡，都屬嚴重疏忽，糾纏至今仍未有結果。可見有時銀行資料不幸外泄，如被偷銀包後仍須「硬食」。

銀行自行解釋「嚴重疏忽」條款

即使守則定明，卡主給予發卡機構足夠通知，表示遺失或被盜用卡／個人密碼，或有他人知道密碼後，所有未經持卡人授權的交易，所招致的損失都會由發卡機構承擔。但此保障的前提不包括涉及「嚴重疏忽」的情況，卡主仍需為部分或全部損失負上責任。如持卡人並無作出任何欺詐或「嚴重疏忽」行為，在發現遺失或被盜去卡後，又在可能情況下盡快通知發卡機構，守則定明要承擔的責任限額不應超過$500 。不過如損失是因持卡人的欺詐行為引致的，當然要承擔所有損失。

民建聯立法會議員梁熙指出，現時銀行可自行解釋「嚴重疏忽」條款，每間銀行處理方法有別，認為有關條款無法保障持卡人財產安全，他促請金管局釐清何謂「嚴重疏忽」，統一定義相關條款。用信用卡雖然方便，但風險仍要提前知悉。

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