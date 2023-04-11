【財富自由】「利疊利」有利有弊　學識善用時間複利　無痛滾出第一桶金

相信每個打工仔都想擁有自己的一桶金，但單憑儲蓄往往追不上通脹速度。不過在複息效應（compound interest effect）下，財富就如雪球般滾存，增長速度越來越快，財富越滾越多。

俗稱「利疊利」的複息效應是把上一期的投資本金和利息，一併存入下一期的新帳單當中，經過長時間堆疊後，資產就產生指數級的增長。簡單而言即是滾雪球的道理，不斷以利息滾存利息讓「錢滾錢」，善用時間複利，無痛滾出第一桶金。

物理學家愛因斯坦曾說過：「複息效應是世界第八大奇蹟，了解它的人可從中獲利，不明白的人將付出代價。」就這樣說，你或許感受不到複式效應的威力，讓我舉一些例子吧。

例子一：本金10000元、年利率10%、每年複息1次

在這個假設底下，你在年底將會獲得1000元利息，如果連本帶利11000元全數投資，第2年完結後，你就會有12100元。如是者，只要到第8年你就會「翻本」。

年份 本金（元） 總金額（元） 總利息（元） 1 10000 11000 1000 2 11000 12100 2100 3 12100 13310 3310 4 13310 14641 4641 5 14641 16105.1 6105.1 6 16105.1 17715.61 7715.61 7 17715.61 19487.17 9487.17 8 19487.17 21435.89 11435.89 . . . 20 61159.09 67275 57275

例子二：本金10000元、年利率10%、單利息計算

在這個假設下，雖然第一年所得利息，跟上圖的複息計算一樣，但去到第5年結束時就明顯拉開距離。

年份 本金（元） 總金額（元） 總利息（元） 1 10000 11000 1000 2 10000 12000 2000 3 10000 13000 3000 4 10000 14000 4000 5 10000 15000 5000 6 10000 16000 6000 7 10000 17000 7000 8 10000 18000 8000 . . . 20 10000 30000 20000

不過，如果複息效應發揮在債務上，卻是百害而無一利，最常見的例子就有信用卡主只還「min pay（最低還款額）」的情況。由於min pay利息是由簽賬當日起以複息計算（購物簽賬實際年利率高達30至40%），加上還款會先用作支付利息及其他收費，最後才是償還本金，所以利息支出只會越滾越大，卡數清零遙遙無期。

例子：只還款最低付款額、每月息率2.65%（購物簽賬實際年利率35.42%）

信用卡總結欠（元） 10000 預計清還所有結欠所需年期 5.8 總還款額（元） 21350 總利息支出（元） 11350

由此可以，還min pay看似方便，其實是極不智的做法，卡數利息只會像雪球一樣越滾越大，直到一天無法負擔，所以切記複息效應有利有弊。

為何無法追求複息效應？

就算明白「利疊利」、「滾雪球」的概念，為甚麼有些人卻無法達到？以下列出兩個主要原因：

1. 投資期過短

複息效應講求長線堆疊，所以時間就是我們最好的朋友，投資時間越長，財富增值幅度越大。事實上，複息效應有個天生不足之處—在前期的增長往往較低，需要累積到一定位置，整個曲線才會快速上揚。

2. 追求過高的回報率

每個人都想無痛致富，但要明白到投資回報率跟風險成正比，你越是心急想賺大錢，往往卻越容易輸錢。相反，平穩增值的投資回報雖然較低，但投資者面對的風險因素亦隨之降低，只要時間夠長，一樣能夠透過複息效應，滾出自己的一桶金。

如何善用複息效應?

要好好利用複息效應滾存財富，可參考以下的投資方法：

1. 股息再投資

若你看好一隻高息股能夠長線穩定提供回報，當收到股息時，你可以選擇「以股代息」，或者把股息再投資於該股票，以達到複息效應。

2. 月供股票或月供基金

月供計劃最大的特點，在於分段以不同股價購入股票或基金，透過「平均成本法」分散市場波動所產生的風險，把每次入市成本降低，有助穩定享受複息效應帶來的好處。

3. 投資設有固定回報的工具，例如定期存款、債券、儲蓄保單

雖然這些投資工具比較保守，不過只要滾存年期夠長，也可以得到龐大的複息效應。投資者如果想做到「錢滾錢」的效果，就記得要把利息連同本金滾存。

4. 投資ETF

透過ETF（交易所買賣基金），散戶可以一次過「買大市」，無須只投資於個別股票，有助分散投資和降低風險，達到投資組合多元化的好處。

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