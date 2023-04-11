【財富自由】「利疊利」有利有弊　學識善用時間複利　無痛滾出第一桶金

下一篇文章
【ET財智Talk】國際資金湧入中國避險？ 普徠仕梁慧君分析中資股值博空間 今晚8點見
相信每個打工仔都想擁有自己的一桶金，但單憑儲蓄往往追不上通脹速度。不過在複息效應（compound interest effect）下，財富就如雪球般滾存，增長速度越來越快，財富越滾越多。
俗稱「利疊利」的複息效應是把上一期的投資本金和利息，一併存入下一期的新帳單當中，經過長時間堆疊後，資產就產生指數級的增長。簡單而言即是滾雪球的道理，不斷以利息滾存利息讓「錢滾錢」，善用時間複利，無痛滾出第一桶金。
物理學家愛因斯坦曾說過：「複息效應是世界第八大奇蹟，了解它的人可從中獲利，不明白的人將付出代價。」就這樣說，你或許感受不到複式效應的威力，讓我舉一些例子吧。
例子一：本金10000元、年利率10%、每年複息1次
在這個假設底下，你在年底將會獲得1000元利息，如果連本帶利11000元全數投資，第2年完結後，你就會有12100元。如是者，只要到第8年你就會「翻本」。
|年份
|本金（元）
|總金額（元）
|總利息（元）
|1
|10000
|11000
|1000
|2
|11000
|12100
|2100
|3
|12100
|13310
|3310
|4
|13310
|14641
|4641
|5
|14641
|16105.1
|6105.1
|6
|16105.1
|17715.61
|7715.61
|7
|17715.61
|19487.17
|9487.17
|8
|19487.17
|21435.89
|11435.89
|
.
.
.
|20
|61159.09
|67275
|57275
例子二：本金10000元、年利率10%、單利息計算
在這個假設下，雖然第一年所得利息，跟上圖的複息計算一樣，但去到第5年結束時就明顯拉開距離。
|年份
|本金（元）
|總金額（元）
|總利息（元）
|1
|10000
|11000
|1000
|2
|10000
|12000
|2000
|3
|10000
|13000
|3000
|4
|10000
|14000
|4000
|5
|10000
|15000
|5000
|6
|10000
|16000
|6000
|7
|10000
|17000
|7000
|8
|10000
|18000
|8000
|
.
.
.
|20
|10000
|30000
|20000
不過，如果複息效應發揮在債務上，卻是百害而無一利，最常見的例子就有信用卡主只還「min pay（最低還款額）」的情況。由於min pay利息是由簽賬當日起以複息計算（購物簽賬實際年利率高達30至40%），加上還款會先用作支付利息及其他收費，最後才是償還本金，所以利息支出只會越滾越大，卡數清零遙遙無期。
例子：只還款最低付款額、每月息率2.65%（購物簽賬實際年利率35.42%）
|信用卡總結欠（元）
|10000
|預計清還所有結欠所需年期
|5.8
|總還款額（元）
|21350
|總利息支出（元）
|11350
由此可以，還min pay看似方便，其實是極不智的做法，卡數利息只會像雪球一樣越滾越大，直到一天無法負擔，所以切記複息效應有利有弊。
為何無法追求複息效應？
就算明白「利疊利」、「滾雪球」的概念，為甚麼有些人卻無法達到？以下列出兩個主要原因：
1. 投資期過短
複息效應講求長線堆疊，所以時間就是我們最好的朋友，投資時間越長，財富增值幅度越大。事實上，複息效應有個天生不足之處—在前期的增長往往較低，需要累積到一定位置，整個曲線才會快速上揚。
2. 追求過高的回報率
每個人都想無痛致富，但要明白到投資回報率跟風險成正比，你越是心急想賺大錢，往往卻越容易輸錢。相反，平穩增值的投資回報雖然較低，但投資者面對的風險因素亦隨之降低，只要時間夠長，一樣能夠透過複息效應，滾出自己的一桶金。
如何善用複息效應?
要好好利用複息效應滾存財富，可參考以下的投資方法：
1. 股息再投資
若你看好一隻高息股能夠長線穩定提供回報，當收到股息時，你可以選擇「以股代息」，或者把股息再投資於該股票，以達到複息效應。
2. 月供股票或月供基金
月供計劃最大的特點，在於分段以不同股價購入股票或基金，透過「平均成本法」分散市場波動所產生的風險，把每次入市成本降低，有助穩定享受複息效應帶來的好處。
3. 投資設有固定回報的工具，例如定期存款、債券、儲蓄保單
雖然這些投資工具比較保守，不過只要滾存年期夠長，也可以得到龐大的複息效應。投資者如果想做到「錢滾錢」的效果，就記得要把利息連同本金滾存。
4. 投資ETF
透過ETF（交易所買賣基金），散戶可以一次過「買大市」，無須只投資於個別股票，有助分散投資和降低風險，達到投資組合多元化的好處。
【月月派息】買下這些高息股 一年12個月 每月有息收（附全年派息表）
定期存款2023 新舊資金均有5厘 港元最高3.8厘 （附不同存期最高息之選）
【儲蓄保險】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較
【開市追揸沽】美通脹公布前後市前瞻 ChatGPT或存泡沫怎部署
＝＝＝＝＝
理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App
欄名 : 理財學堂