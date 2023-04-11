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【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）

藍籌股 08:30 2023/04/11

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每個月就算沒有收入，都有固定的費用需要支付，例如，水電費、供樓或租金、信用卡還款及飲食費用等，不少打工人在賺取人工之外，還會尋求更多額外收入途徑，收息股是熱門選擇之一。然而，很多公司每個季度或每半年才支付一次利息，但這並不代表投資者不能依靠每個月收到的股息來減輕生活開支，只要正確規劃就可以實現月月有息收。

雖然疫後市況逐漸好轉，但仍面臨風險，不妨構建高息股組合作為避險選擇，以下將選出14隻高息股，它們派息遍佈一年12個月，買齊其中6隻即可實現月月有息收。

覆蓋全年的高息股派息表

月份 股份
1月 香港寬頻 （01310）
2月 大眾金融 （00626）
3月 中電控股 （00002） 、陽光房地產 （00435）
4月 置富信托 （00778） 、港燈 （02638） 、新創建集團 （00659） 、匯豐控股 （00005）
5月 香港寬頻 （01310） 、盈富基金 （02800）
6月 中電控股 （00002） 、香港電訊 （06823） 、中國石油化工 （00386）
7月 中國外運 （00598）
8月 港燈 （02638） 、領展房產基金 （00823） 、大眾金融 （00626）
9月 置富信托 （00778） （中期）、中電控股 （00002） 、香港電訊 （06823） 、中國石油化工 （00386） 、匯豐控股 （00005）
10月 陽光房地產 （00435）
11月 盈富基金 （02800） 、中國外運 （00598）
12月 中電控股 （00002） 、領展房產基金 （00823） 、新創建集團 （00659）

如果想構建一個涵蓋全年的高息股組合，選擇其中6種即可，分別是香港寬頻、大眾金融 、中石化、新創建、陽光房地產及中國外運。

滙控以往是一年派息4次，通常在4月、7月、9月及1月，最近兩年每年只派息兩次，但集團已明言今年會恢復派季度股息，因此也可在考慮之列。

如果目標是每個月都有息收，可以考慮公司的股息支付月份，但並不建議投資者為了在特定的日期收到股息而盲目買入表現不好的股票。當調整投資組合至每個月都有錢收時，就可以幫補生活開支，減輕負擔。

除了考慮派息日期，還不要忘記比較股票入場費及股息率，以下整合上文提到覆蓋全年的6隻高息股，股息率最少都有7.3厘，而入場費都不高，讀者宜根據自己預算和喜好，合理調整投資組合。

6隻覆蓋全年高息股入場費及股息率

（2023年4月6日收市數據）

股份  最近一年每股派息     股價 股息率 每手股數 入場費
香港寬頻（1310）   港元 0.6 5.75 元 10.435% 500 2875 元
大眾金融（0626） 港元 0.16 2.19 元 7.306% 2000 4380 元
新創建集團（0659） 港元 0.61 6.91 元 8.83% 1000 6910 元
陽光房地產（0435） 港元 0.238   3.25 元 7.32% 1000 3250 元
中國外運（0598） 人民幣0.12 2.42 元 9.5% 1000 2420元
中國石油化工（0386） 人民幣 0.3550 2.4  人民幣 8.65%  2000 9440元

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