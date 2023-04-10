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庫克憶喬布斯創新秘訣 「理念影響蘋果至今」

個人增值 15:51 2023/04/10

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蘋果CEO庫克Tim Cook近日在接受GQ專訪時說，他仍然欽佩創始人喬布斯（Steve Jobs）的領導風格，喬布斯會以同一標準要求公司每個人去創新和突破邊界，無論他們是在工程、營銷還是任何其他部門工作。

每個部門都要創新

庫克說：「我喜歡他的一點是，他不只期望公司中只有一個團隊有創新或創造力。他期望公司每個地方都有。」

2011年接任CEO一職前，庫克是蘋果的首席運營官，負責監督全球銷售和運營。在這個角色中，他被期望具有創造力。庫克說，做運營時，他們也試圖進行創新，就像在其他地方一樣。他們必須這樣做才能構建起正在設計的產品。

這個概念幫庫克在成為CEO後贏得了反對者的支持，其中一些人曾說他沒有足夠的「產品人」素質來接替喬布斯的位置。

喬布斯理念影響蘋果至今

在庫克的領導下，蘋果市值已達數萬億美元。庫克監督了Airpods、Apple Watch和M1處理器的發布，M1是目前大多數蘋果新品使用的下一代芯片。蘋果還擴展了其基於服務的產品，最突出的包括串流媒體平台Apple TV+。

若沒有向喬布斯學習，庫克不可能率先採取這些舉措，他去年在美國科技界年度代碼大會（Code Conference）上說，喬布斯是他到目前爲止遇到的最好的老師。喬布斯的教誨在其逝世後繼續存在，不僅在庫克身上，也在蘋果的許多人身上。

今天，庫克仍在沿用喬布斯的一些傳統，比如每周一上午9點開會，但這不是出於懷舊。「我們其實很少回顧歷史，」庫克說，「我們始終專注未來，努力讓自己感到我們正處於起跑線上，在那裡可以真正地夢想、擁有不受過去某種方式限制的偉大想法。」

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