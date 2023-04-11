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澳門再推買去程送回程優惠 首爾/釜山/濟州 單程機票$288起

精明消費 07:30 2023/04/11

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 賞你遊澳門：再推買去程送回程優惠

由即日起至6月30日，澳門旅遊局再次推出「買去程送回程」船/車買1送1優惠計劃，參加者同樣只須於ONEBUS官網訂購 香港往澳門 的去程車票，並於澳門留宿至少一晚，即可同時免費獲贈翌日起7天內 澳門往香港 的回程車票，每日準時上午10:00發放優惠。

    點擊圖片放大

2. HK Express：首爾/釜山/濟州 單程機票 288元起

即日起至4月14日，HK Express推出限時優惠，香港出發到首爾/釜山/濟州，單程機票低至288元。

旅游日期：2023年5月9日-10月28日

購買及詳情可參閲官網：按此

    點擊圖片放大

3. 759 阿信屋：限時優惠

即日起至4月14日，759 阿信屋推出限時優惠，包括韓國直送百力滋兩件低至17.9元，日本直送螺絲粉低至25.9元，格陵蘭北極甜蝦兩件低至105元。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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