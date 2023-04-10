【加密貨幣】東方匯理、SEB合推數字債券交易平台 3大加密貨幣交易所將合併

比特幣於4月7日周五報28,065美元，一周下跌3點。以太幣報$1,873美元，一周上升4.5%。

東方匯理、SEB合推數字債券交易平台

法國投資銀行東方匯理（Credit Agricole CIB）和瑞典北歐斯安銀行（SEB）聯手開發了一個區塊鏈數字債券交易平台。 該平台將允許公司通過區塊鏈網絡發行數字債券來籌集資金，並希望提高效率及實現實時數據同步。他們將是全球第一個根據Proof of Climate awaReness protocol標準運作的平台， CIB和SEB認為該平台有助降低碳足跡，減少用戶對環境的影響。

加拿大3大加密貨幣交易所將合併

加拿大加密貨幣交易所WonderFi (WNDR)、Coinsquare和CoinSmart計劃合併， 合併後將會成為世界上最大的加密貨幣交易所之一。 這三家公司擁有165萬用戶和超過6億美元的託管資產。WonderFi總裁Dean Skurka表示，合併後將允許交易所繼續擴張，並帶來盈利。 消息發布後，WNDR股價上漲 43.75%，至0.23加元。

繼上周創立信昇加密基礎設施指數，信昇亞洲指數公司(“IX Asia Indexes”) 於4月6日宣佈推出信昇加密穩定幣指數。 信昇亞洲指數公司指創立信昇加密穩定幣指數是鑒於最近穩定幣市場的波動。該指數旨在提供市場基準，令市埸更有效率地監察穩定幣的變動及提供金融產品供應商推出對沖穩定幣波動風險產品的可能性。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，於4月7日周五報6,306點，一周上升1.8%；信昇比特幣指數報6,779點，一周下跌3點；信昇以太幣指數報16,093點，一周上升4.4%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 信昇加密貨幣指數 6,306 +1.8% （+103） 信昇比特幣指數 6,779 -0.0% （-3） 信昇以太幣指數 16,093 +4.4% （+683） *截至2023年4月6日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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