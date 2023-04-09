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【好去處】多啦A夢期間限定店！多個打卡位＋超過400款日本限定產品

精明消費 13:00 2023/04/09

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多啦A夢未來百貨公司2019年於東京台場DiverCity設店，一直大受遊客歡迎，繼去年曾在又一城設快閃店後，又再過江登陸香港！於即日起至4月23日降臨銅鑼灣時代廣場，於2樓及5樓開設海外期間限定店，忠粉一定不能錯過。

多啦A夢未來百貨公司期間限定店在時代廣場2樓及5樓兩間店，均有穿上西裝、繫着紅色領結的多啦A夢，盛裝在入口處恭迎大家，更有兩種不同表情任粉絲打卡。2樓店售賣部分精選產品，5樓的舖位面積更大，更有一大幅打卡牆身，與大雄、靜香、胖虎、小夫、多啦美及迷你多啦A夢一同影相。另一邊則有數幅耳熟能詳的多啦A夢漫畫，並展出多款限定商品。

    點擊圖片放大
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日本直送400款限定產品

多啦A夢未來百貨公司期間限定店將發售超過400款從日本官方直送的產品，包括公仔、家居用品、餐具、T恤、毛巾、首飾、文具以及嬰兒用品等，種類非常多元化。當中有超過100款首度在海外出售的限定精品，例如吸雨機雨具系列、手染布系列、飽腹飯桌系列等，不少更是日本製作及與其他品牌特別合作的產品，值得收藏。

如喜歡可愛毛公仔，除了有多啦A夢不同造型以外，亦有還原作品中「神秘法寶」的商品，法寶化成毛公仔相當可愛，還有時間布、記憶麵包煎鑊等，多款實用而精美的餐具器皿最吸引。雖然沒有香港限定的精品，但相信粉絲定必能滿載而歸。

購物滿指定金額，即可獲贈多啦A夢未來百貨公司限定紀念匙扣一個，為香港獨有的非賣品，數量有限，是粉絲們必要珍藏的寶物。

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多啦A夢未來百貨公司期間限定店

地址：銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場2樓中庭及5樓517-519號舖

日期：即日起至4月23日

營業時間：12nn - 9pm

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：多啦A夢期間限定店 400款東京直送精品（收費文章）】

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