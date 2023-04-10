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原生家庭如何影響理財觀？避談金錢易致子女漠視財務問題

個人增值 09:30 2023/04/10

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一個人對人際關係、不同文化、食物或政治的最初看法是在家庭中形成。原生家庭影響著人們的性格和價值觀，也塑造著理財觀，我們在成長過程中通過觀察習得理財的最初概念。

原生家庭是怎麼處理錢的？收入來源是什麼？是把錢花掉了還是儲蓄起來了？關於錢的話題是否引發了家庭壓力？人們見證家人如何與金錢互動，這些經歷會成為日後看待和處理金錢的框架。

即使你從未上過任何儲蓄或投資課程，也可能在以下方面受到原生家庭的影響：

如何在經濟上幫助家人

一些人小時候可能見過父母向有需要的家庭成員伸出援手，例如讓遠房親戚免費留宿家中，或直接提供金錢接濟。有的家庭可能有一種潛在的期望，即一個人在財務上的成功要由所有人分享。如果你要加薪，家人會期望你分一些出來補貼家用嗎？兄弟姐妹是否希望你承擔更多經濟責任，因為你「付得起」？遇到這樣的情況時，每人會有不同的解讀，這影響著他們未來養家的方式。有人會繼承這種傳統，另一些不認同的人則會徹底摒棄，因為他們覺得這是一種被迫的義務，從而產生怨恨情緒。

對「正常」的認知

成長過程中，你感覺家庭經濟情況如何？支付帳單時總會感到緊張，還是生活比較富足安逸？金錢是一個被壓制、忽略或高度重視的話題嗎？過去原生家庭的經濟舒適程度，會影響你目前的生活方式以及你希望改變的地方。如果原生家庭一直是靠薪水過日子，你成年後也可能會覺得這樣生活很正常。另一方面，有些人可能會將原生家庭的經歷轉化為將來不同生活模式的動力。

生活方式選擇

你如何看待生活舒適度和質量也與過去的成長經歷有關，選擇吃什麼、想開什麼車、出國旅遊頻率和目的地選擇，甚至買樓的大小，都受到原生家庭的影響。也許兒時所住屋苑太小，所以你現在想要更大的房子。或者，看到父母每隔幾個月花錢修車後，你現在就不再會考慮買二手車。

談論金錢的意願

你的原生家庭有沒有談論過錢？父母會公開討論錢的好壞，還是像躲避瘟疫一樣避談這個話題？如果你提出有關金錢的問題，家長會怎樣回應？錢是「成年人」的話題嗎？如果錢是家中禁忌話題，孩子會認為金錢是不可談論的秘密、可恥的事情。刻意迴避討論金錢會使人長大後對財務漠不關心，而把金錢當作「眼不見心不煩」的忽視心態則更糟，容易讓人等到爆發財務危機才會著手處理問題。但若家長對金錢持開放態度，以適合其年齡的方式教導孩子，他們就會形成健康的理財觀。

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