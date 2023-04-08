【好去處】日籍夫妻靠緣份鐵板燒餐廳　宮城縣生蠔／北海道原隻鮑魚　啖啖細味故事和回憶

緣份天注定，或許有人未必相信，但「緣」就是促成了來自日本的3位好友，開設了屬於他們仨的餐廳。上環全新鐵板燒餐廳ENISHI，店名日語解作「緣」，這3位日籍大廚有個共同願望，就是帶着各自的廚藝及日本料理藝術周遊世界，並希望有天能夠一起創作新概念，而這夢想終於在ENISHI中實現，冀讓食客感受到他們最真摯的鐵板燒料理。

與許多日本餐廳一樣，上環鐵板燒餐廳ENISHI是由夫妻檔主理。在緣份促成下，主廚高野透和濱崎愛美在澳洲工作時，認識到佐藤峻，3人更成為好友。後來佐藤來港發展，開設了第一間餐廳CENSU，大獲好評，隨後3人又在港重遇，一拍即合，決定開設一間鐵板燒餐廳，讓客人猶如來到他們故鄉以外的家，並將自己的故事及回憶融入菜式中，藉此向故鄉致敬。

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靈感源自家鄉回憶

餐廳只設23個座位，提供兩種不同風格的體驗。一種是在11人吧枱中享用的鐵板燒嘗味菜單（$1,680/位），另一種則是走較休閒路綫，讓食客在用餐區裏與好朋友一邊聊天暢談，一邊享用單點菜式。首推當然是在鐵板燒吧枱上享用的時令嘗味菜單，當中展現的菜式與高野夫婦及佐藤的個人經歷均息息相關。

嘗味菜單中率先上場的第一道菜式，是極富特色的Oyster Sanbaizu，也是一道佐藤向家鄉致敬的菜式。他特意選用來自家鄉宮城縣出產的新鮮生蠔作主角，先將醋、醬油及帶有生蠔鹹鮮味的味醂製成濃郁醬汁，再淋上肥美生蠔中，完美地為生蠔增添了適當的酸度，鮮味在口中縈繞不散，餘韻十足。

另一道前菜就是Market Sashimi，同樣是出自佐藤之手，這道時令刺身盡顯了他對從日本市場採購海產的愛。他選用乳酪醬襯托油甘魚，與刺身濃郁的鮮味形成強烈鮮明的對比。但最具點睛之效的還是刺身上的高湯蓉，以燉過的海帶及鰹魚片製成的肉湯製成，鮮甜與鹹味互相交融，每一口層次也非常豐富，令人非常開胃。

中日合璧富新意

輪到主菜上場，也是高野及濱崎的表演開始。他們夫妻二人各佔一個鐵板爐頭，互相配合，合拍度簡直滿分，同步為食客帶來一種視覺享受。創作菜式Shirako Gyoza的靈感，是源自濱崎愛美在澳洲吃中式點心時的回憶，這是一道經典中菜的日式變奏版，在飽滿的餃子裏釀入如奶油般口感細膩的白子，再配以北海道紫蘇花及茼萵青醬，味道極為清新。餃子在鐵板上烤得酥脆香口，切開後白子徐徐溢出，入口即融，亦沒半點腥味，配搭極有新鮮感。

下一道Kombu Shime Monkfish，就是高野透之作。他在摩納哥工作時，經常幫襯名廚Alain Ducasse的La Trattoria，不過這餐廳僅在夏季開放，因他們認為這段時間是盛產最適合的時令食材。而鮟鱇魚就是他們大愛的食材之一，摩洛哥做法是用法式Meuniere製作，但現在適逢鮟鱇魚當造，高野決定以橙及蘿蔔蓉炮製自己的版本，微酸甜味更能襯托出魚鮮。

高野亦特別對鮑魚情有獨鍾，年輕時他曾經在青森品嘗過這美味食材，一試難忘。這次搜羅了來自北海道的原隻鮑魚，在鐵板上精心烹製，再配合太太創作的濃郁可口鮑魚肝醬，伴以裙帶海藻、法國珍珠小洋葱及香草，製作成Ezo Awabi，為鮑魚更添一份細膩的味道。

而最後上場的Kimiko's Rice，就是令高野夫婦回味無窮的一道豐盛菜式。其靈感來自高野母親經常為家庭聚會準備的米飯，同時代表着他們夫婦二人歡迎客人光臨香港的家。選用高質的新潟大米，配搭時令食材在傳統釜飯鍋裏製作，並伴以濱崎母親秘製的豬肉醬，米飯香氣隨即在空氣中飄蕩，也承載着二人對家的親切感受，非常有意義。

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Info

ENISHI

地址：上環文咸東街49號地舖

電話：2997 7009

營業時間：周三至周日12nn-3pm

6pm-凌晨12mn（周一至周二休息）

作者：黃依情

責任編輯：招美寶

【原文：日籍夫妻檔 X 老友約定開餐廳 上環鐵板燒分享家鄉味（收費文章）】

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