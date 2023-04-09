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【日本好去處】札幌新蒲點 狸小路商店街 盡享北海道美食、特色手信

精明消費 15:00 2023/04/09

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北海道的滑雪季長至5月，然後夏天就踏入花季，絕對是值得前往的好時機。

札幌市中心在疫情期間也有不少新觀光點開業，如狸小路的主題美食大街、札幌站內的物產手信舖以及戶外商場，滿足食買玩的所有願望！

狸小路美食屋台

狸小路商店街就如大阪的心齋橋，整條長達1公里、由一丁目至七丁目的大街，兩邊約有200間店舖。貫通地下鐵大通車站至薄野車站，連接大通公園、薄野及札幌地下街等主要市中心地區，號稱為東京以北最大的商業街。

橫町內有多間藥粧店、手信舖及商店，這著名觀光景點聚集不少旅客，其中更有2022年8月開設的「狸COMICHI」美食街。設施共有兩層，COMICHI就是小徑及小巷的意思，裝修及氣氛充滿「路地裏」感覺，狹窄的通道兩旁共有20間小餐廳，如美食攤檔及屋台，甚有尋幽探秘感覺，但更加光亮企理，亦更加遊客友善。

必吃海鮮丼飯

狸COMICHI的食店全部主打北海道地道美食，包括成吉思汗燒羊肉、爐端燒、肉卷居酒屋、海鮮丼，能享受滿滿的北海道食材及飲食文化。必吃直營海鮮的居酒屋Shihachi鮮魚店，有超過10種刺身的超豪華海鮮丼，堆得像山般高，鮮甜美味又吸睛。不夠飽還有新鮮生蠔、帆立貝等海產即叫即開，如身在魚市場般。

場內亦有新鮮蔬果店，可購買北海道最馳名的農產品；亦有班戟店可以吃到鬆軟的日式班戟，或是到手工啤酒店，喝一杯當地釀製的新鮮啤酒。餐廳更營業至晚上11時，但每間食店座位有限，日間不算繁忙，較容易入座，留意逢星期三部分店舖會休息，緊記不要摸門釘。

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旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO可免簽證入境，出發前7天曾逗留中國內地需進行新冠病毒檢測。入境前可預先填寫Visit Japan Web方便過關。

貨幣：　100 日圓約兌 5.89 港元

機票：國泰航空每天有航班直飛札幌新千歲機場，來回票價由4,978港元起。

作者、責任編輯：張頌婷

（節錄）

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【原文：北海道札幌新蒲點 必到美食街、手信超市 （收費文章）】

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