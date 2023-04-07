【品味珍藏】草間彌生《南瓜（L）》拍價6,264萬創紀錄 張大千罕見之作2.5億元高價成交

香港蘇富比為慶祝落戶亞洲50周年，周三（5日）晚上舉行連場拍賣，包括現代及當代藝術，還有「非凡尊尚」跨門類奢侈品。這是晚拍總成交額高達15億元，貼近拍前總高估價（10億至15億元），總成交率達96%。當中以國畫大師張大千和日本藝術家草間彌生的罕見作品，最受市場矚目關注！

張大千首登拍場的畫作《花開十丈影參差》，最終於2.5億元成交，爲張大千第三高價之作品。據蘇富比網站介紹，《花開十丈影參差》繪於1973年，以潑彩技法繪荷花於金屏風，取材日本製雙摺金屏風，高寬六呎，乃張大千筆下稀見之作。

張大千《花開十丈影參差》（成交價：2.5億元）

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草間彌生《南瓜（L）》（成交價：6264萬元）

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高達兩米的《南瓜（L）》，是拍賣史上最巨型的青銅南瓜雕塑，最終於6,264萬元成交，成爲藝術家最高價之雕塑（估價：4,000萬至6,000萬元）。資料顯示，雖然圓點南瓜幾乎是草間彌生的藝術標誌，但以青銅雕塑姿態呈現的《南瓜（L）》（2014），卻是十分罕見的南瓜系列作品。

其他主要拍賣品還有：

奈良美智杰《乳白色湖中》（成交價：1億60萬元成交｜估價：8,000萬至1.2億元）

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畢加索《坐椅女子》（成交價：9310萬元）

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畢加索《抱嬰男子》（成交價：3070萬元）

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日本威士忌之王山崎50年2005年初版（成交價：475萬元｜刷新山崎50年紀錄）

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2010年制愛馬仕限量版So Black系列凱莉包（成交價：203萬元｜估價：100萬至120萬元）

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「天祿琳琅」天然「帝王綠」翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈（成交價：6150萬元）

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卡地亞卓越非凡 'Tutti Frutti' 寶石配鑽石套裝（成交價：2,590萬元成交｜估價：2,200萬至3,500萬元）

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卡地亞獨一無二 'Tutti Frutti' 寶石配鑽石腕表（成交價：1,195萬元｜估價：900萬至1,600萬元）

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百達翡麗Nautilus型號5711全新限量版精鋼鏈帶腕表（成交價：2,042萬元｜估價：1,600 萬至2,000萬元）

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