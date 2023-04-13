【品味珍藏】張大千罕見畫作2.5億元高價成交 │ 乾隆御製春燕盌1.98億元 │ 草間彌生作品逾6200萬元

香港蘇富比為慶祝落戶亞洲50周年，舉行的多場拍賣，包括現代及當代藝術，還有「非凡尊尚」跨門類奢侈品。總成交額累計達37億元，刷新超過21項拍賣紀錄及立下新標杆。當中以國畫大師張大千、張永珍博士珍藏御製琺瑯彩杏林春燕盌和日本藝術家草間彌生的罕見作品，最受市場矚目關注!

張大千首登拍場的畫作《花開十丈影參差》，最終於2.5億元成交，爲張大千第三高價之作品，更榮膺蘇富比本季最高成交拍品。據拍賣網站介紹，《花開十丈影參差》繪於1973年，以潑彩技法繪荷花於金屏風，取材日本製雙摺金屏風，高寬六呎，乃張大千筆下稀見之作。

張大千《花開十丈影參差》（成交價：2.5億元）

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張永珍博士珍藏御製琺瑯彩杏林春燕盌 (成交價1.98億元)

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此清乾隆 御製琺瑯彩杏林春燕圖盌 《乾隆年製》藍料款，是拍賣場上傳奇珍品之一，以瓷胎或為雍正 琺瑯彩，約在1736年繪燒。其流傳歷史清晰，來源可遠溯清末年間十九世紀。早在2006年以約1.51億港元刷新中國藝術拍賣紀錄。此御瓷瑰寶，胎質細密，均淨乳白，繪畫精緻入微，成於乾隆寢宮之鄰，由北京宮中琺瑯作藝匠繪就，妙不可言。

趙從衍舊藏青花龍紋執壺以1.07億港元成交

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此拍品為拍場上第三高價明代永樂瓷器及最高價之執壺，屬亞洲顯赫私人珍藏，御製青花雲龍紋執壺，為永樂皇帝專用，堪稱永樂青花器中最重要的一件。執壺胎質淨白，釉層晶瑩，撫之如脂，讓人愛不釋手。器呈梨式，頸細口外撇，肩垂腹扁圓，壺流纖細婉麗，與執柄曲弧相得益彰，整體比例恰到好處，賞心悅目。

草間彌生《南瓜（L）》（成交價：6264萬元）

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高達兩米的《南瓜（L）》，是拍賣史上最巨型的青銅南瓜雕塑，最終於6,264萬元成交，成爲藝術家最高價之雕塑（估價：4,000萬至6,000萬元）。資料顯示，雖然圓點南瓜幾乎是草間彌生的藝術標誌，但以青銅雕塑姿態呈現的《南瓜（L）》（2014），卻是十分罕見的南瓜系列作品。

其他主要拍賣品還有：

奈良美智杰《乳白色湖中》（成交價：1億60萬元成交｜估價：8,000萬至1.2億元）

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畢加索《坐椅女子》（成交價：9310萬元）

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胡安・米羅（Joan Miró）《無題》(成交價5,057萬元)

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畢加索《抱嬰男子》（成交價：3070萬元）

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馬克・夏加爾（Marc Chagall）《捧花新娘》成交價2,707萬元

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日本威士忌之王山崎50年2005年初版（成交價：475萬元｜刷新山崎50年紀錄）

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蘇格蘭威士忌The Reach 81年 (成交價475萬元)

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麥卡倫至今酒齡最高的蘇格蘭威士忌，成交價逾估價四倍，打破上一季在倫敦蘇富比拍出之原有紀錄，當時成交價為325,740美元。

2010年制愛馬仕限量版So Black系列凱莉包（成交價：203萬元｜估價：100萬至120萬元）

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「天祿琳琅」天然「帝王綠」翡翠珠配紅寶石及鑽石項鏈（成交價：6150萬元）

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卡地亞卓越非凡 'Tutti Frutti' 寶石配鑽石套裝（成交價：2,590萬元成交｜估價：2,200萬至3,500萬元）

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卡地亞獨一無二 'Tutti Frutti' 寶石配鑽石腕表（成交價：1,195萬元｜估價：900萬至1,600萬元）

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百達翡麗Nautilus型號5711全新限量版精鋼鏈帶腕表（成交價：2,042萬元｜估價：1,600 萬至2,000萬元）

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