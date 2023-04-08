「花見大館2023」大型花藝市集開催 嘗本土農產美味

自東涌櫻花盛放後，港人趁着春天降臨，到處賞花打卡。前往公園或郊區以外，中環大館亦有大量花卉綻放中。年度盛事「花見大館2023」現正舉行，檢閱廣場化身成花海市集，身在鬧市都感受到陣陣春暖花開的氣息。

「花見大館2023」由即日起至4月10日，第三年回歸大館檢閱廣場。大館從今日起繁花盛放，舉行為期一星期的大型年度花藝主題市集，為這個熱門景點及歷史建築增添一點春日氣氛。

融入可持續元素

今次市集並非只純粹將花卉展出，更糅合可持續發展及環保元素。門外兩座用上8,463個膠樽循環再造而成的發光花卉裝置，吊着一朵朵鮮花，是最吸睛的打卡位。而包圍着市集亦有大量不同品種的花叢，猶如一個私人花園。

攤位由100%升級回收塑膠板、認證木材及金屬架製成，超過95%在設計時已計劃以升級改造的方式重用，市集完結後，將會回收並製作成一件件家具，送給有需要人士，減少浪費及碳足迹，同時能幫助社會弱勢社群。

今年的活動更特別以本地種植花卉取代進口鮮花，減低進口花卉因冷藏與長途運輸製造成碳排放，並可感受到本地花農的心血及本地花卉的獨特性。市集後所有仍然盛開的剩餘花卉及植物，不會被直送堆填區，將會送贈本地慈善團體，並安排公眾於市集完結後領取。

特色花卉植物品牌

市集中共有精心挑選的18個本地品牌，提供一系列花藝、植物園藝、生活好物、本地農產、餐飲輕食及工作坊體驗。花藝品牌包括Flower Flows in You、給女孩一朵花、Nao Florist及FLORISTRY by ART OF LIVING，從花店、鮮花至每周鮮花直送服務一應俱全。

喜歡植物園藝的話，不少檔攤都有特色的盆栽。例如在森林和圓嘢，本來是製作羊毛小花盆起家，後來引入不同品種的多肉及塊根植物，主理人更有心地將植物先在工作室栽種幾個月至一年時間才出售，讓本來在外地溫室成長的植物適應香港環境，更為客人提供售後服務及教育。

ROOT本身為家居、商場等作大型園藝設計，今次首試將不同品種如仙人掌、空氣草及虎尾蘭等拼配，形成充滿禪意的盆景。而花．簇就主打日式染布工藝花，用不同材質的布藝製作成花朵，而且永不凋謝，工藝精湛美麗。

本地農產滋味

市集中亦有一系列食品，餘果香港與本地農夫合作，利用本地偏遠鄉村果農的生果，或冷門及剩餘的本地果產，製作成一系列特色發酵茶，包括咖啡皮原生蜜茶、山檸柑焙茶等，全是自家製作。

還有每年大受歡迎的本地種植，則是以本地農作物為主角的食農創新品牌，從本地農場搜羅當造食材，製成醬料、飲品等。市集後方設有飲食區，有22 Ships西班牙美食及日式咖啡店Between Coffee的流行小食。

本土生活精品

本地生活小物亦有很多選擇，Tiny Island的精品融合本地文化，更請來工匠以傳統手法創作，例如絲印、舊式印刷等，傳達地道社區情懷。SOULMATTE的植物皮手袋，原材料主要來自墨西哥的有機仙人掌素皮，取代動物皮革。

還有在上水植根、利用本地農作物製成日用品的日日梘；以及以竹細工文化為主旨的二回，將竹及藤織工藝連結生活，製品均百份百可降解，符合可持續發展原則。

於「花見大館2023」市集攤位累積消費滿$500或以上，即可獲得$50大館購物餐飲電子現金券，適用於大館指定商店及餐廳。市集只做一星期，每天開放，想感受繁花盛放不妨前來參觀打卡。

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花見大館 2023

地址：中環荷李活道10號大館檢閱廣場

開放日期：即日起至4月10日

開放時間：3pm-8pm

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作者、責任編輯：張頌婷

【原文：花見大館繁花滿開 市集賞花卉植物 嘗本土農產（收費文章）】

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