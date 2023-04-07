【消費券2023】購物賞單日最高回贈$810 加推MOOMIN限定店、復活節美食優惠

首期消費券即將於4月16日發放，YOHO MALL加推「日日購物賞」至4月30日，於消費券首發當日起疊加額外2重獎賞，優惠遍及場內逾150間星級商戶，單日消費最高可獲HK$810回贈。場內亦推出美食餐飲優惠「復活節甜入心」和「MOOMIN x山下菓子期間限定店」。

「日日購物賞」加推電子贈券

YOHO MALL加推「日日購物賞」 至4月30日，The Point 會員以電子貨幣消費滿HK$1,000即賞HK$50電子贈券；而消費券首發當天（即4月16日）起更加推額外2重獎賞：以電子貨幣消費滿HK$4,500即賞HK$300 YOHO MALL電子贈券套裝；以指定信用卡消費滿HK$9,000，除HK$360 Point Dollar外，更獨家額外加碼賞HK$100新地商場贈券，多買多賞，單日回贈最高可獲HK$810 。

商戶電子贈券囊括場內逾150間星級商戶，如ISA、Joy & Peace、National Geographic、DIOR及SKII和其他嬰兒用品、玩具、書籍、精品及生活雜貨、多國餐飲美食商戶等。

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「復活節甜入心」餐飲美食優惠

復活節假期將至，YOHO MALL聯同多間國際及本地零售餐飲商戶於4月1日至30日期間陸續推出「復活節甜入心」購物及餐飲優惠，包括：比利時朱古力品牌GODIVA春季復活蛋形巧克力禮盒75折獨家優惠、Tamago-EN復活節雞蛋杯系列特飲買2送1及其他餐飲禮遇；同時，於4月1日至10日亦有商戶於YOHO MALL分店推出獨家復活節快閃優惠，包括經典甜點品牌龍島2023限定復活節系列產品折扣禮遇，及於傳統法國工藝甜點Paul Lafayet購買復活節產品滿HK$1,000即獲贈朱古力珍珠禮盒一個。

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「MOOMIN x山下菓子期間限定店」

全港最大「MOOMIN x山下菓子期間限定店」於即日起至4月14日期間登陸YOHO MALL I中庭，期間限定店仿照姆明家鄉「姆明谷」作設計藍圖，售賣產品的小屋亦以亮麗的鮮黃色木板打造以成，充滿北歐格調。期間限定店旁設有森系打卡位，3米高的姆明首度登港，還有姆明家族父母與歌妮坐在草地上Chill住享受大自然，亦可以到另一邊與姆明、史力奇及小美放下忙碌日常一起出走郊遊。

限定店網羅逾300款國內外姆明主題精品，當中逾100款獨賣及率先發售的產品及專門為今次會場限定，包括一系列選用環保物料製造的減塑商品、山系户外用品、家居擺設、文具小物等。

是次期間限定店以環保物減塑享受慢活為主題，當中包括：姆明環保摺疊杯、姆明一族環保食物袋、姆明及史力奇竹纖碟等。另有過百件由芬蘭、日本及台灣引入的熱門產品，包括日本直送到港的姆明一族成人短袖印花T恤，當中多款為全港首賣、幼兒雨衣及東京姆明主題樂園限定的姆明毛公仔等必買單品。

除此之外，今次主題限定店亦帶來多款聯乘商品，包括：MOOMIN x FUJIHORO打造全新綠野仙踪廚具系列，x.Gyroscope X MOOMIN聯名限定香薰系列產品、姆明素燒陶瓷香薰蠟燭及滕枝擴香瓶。

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