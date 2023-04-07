發牌三年 難破重圍 香港虛擬銀行的未來在何方？

復活節假期開始，上百萬港人湧到內地或海外旅遊出走，香港市面相對平靜。對留港消費的一群也算是好事吧，至少不用排長龍等位吃飯吧。

假期離不開消費，而消費也與各位的收入有關。不知大家現在用來作主要銀行戶口的，會是傳統銀行戶口，還是新推出的虛擬銀行戶口呢？薑餅人是傳統一族，仍然鐘情於傳統銀行戶口作出糧之用。至於虛銀戶口，則用作消費回賺回贈之用，兩個戶口分工十分清晰。

面臨疫情衝擊 舉步維艱

回想數年前政府一口氣發出八個虛擬銀行牌照，還以為會對香港銀行界帶來重大的衝擊。但由於發牌不久便面對長達三年的世紀疫情。當傳統銀行業務也備受衝擊之際，新成立的虛擬銀行在沒有任何基礎下，要拓展業務自然舉步維艱。

創新服務不足

近日有報道指個別虚擬銀行的股東拒絕再次揼水，要由其他股東承擔增資的責任。這反映虛銀的業務模式可能已無法按照原計劃而行，令股東不願再出資。事實上，觀乎目前數家活躍於市場上的虛銀，創新的服務實在付之闕如，來來去去都是存款和貸款，最具創意可能是mox的mox credit和WeLab Bank的財富管理服務。之前曾高調的眾安銀行近日則主打NFT跨界別創作來慶祝三周年，與本業無太大關係。

難勝其他支付工具

虛銀現在面對傳統銀行加強數碼服務的大環境下，要突圍而出實在難上加難。以三大龍頭匯豐、恒生和中銀為例，過去數年都推出不少數碼平台和服務，來滿足客人的需要。當中匯豐的支付平台PayMe更成為全民食飯夾錢神器，這都有賴匯豐在本地龍頭地位才能事半功倍。

而且虛銀更要面對市場上數以十計的支付工具及信用咭的競爭，因為新銀行推出時多以扣賬咭鼓勵用戶以咭來消費賺取回贈，來作為吸引客戶的入手點。但其後各虛銀都將服務轉向賺錢的信用咭和貨款業務，現金回贈越做越少。

未形成生態圈

事實上，要將銀行結合其他業務建成數碼生態圈，說易行難。以mox為例，背靠渣打、電訊盈科及香港電訊，以及攜程旅遊，坐擁數百萬名客戶，但生態圈效應卻不明顯。香港電訊The Club更與花旗銀行推聯名的The Club信用咭，讓客戶賺取Club積分，自建另一生態圈。怡和集團旗下的Yuu成為全港最大會員計劃，但能否與投資的livi bank有協同效益呢？

這也反映股東雖投資於虛銀，但也不能自行設限。這回到初心的問題，投資成立虛銀的目的是什麼呢？

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