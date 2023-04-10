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AEON用指定支付方式 買滿$200減$20　珍煮丹飲品第2杯半價最後今日

精明消費 07:30 2023/04/10

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. AEON永旺香港：用WeChat Pay HK／Alipay HK買滿$200減$20

即日起登入WeChat Pay HK或Alipay HK領取優惠券，買滿$200或以上即減$20（現金券不適用於星期三及吉日），優惠券換完即止。

另外即日至4月30日期間，只要於AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET購買AEON購買禮券，每滿$1000即可獲贈$50現金券一張；滿$2000即可獲贈$50現金券兩張，如此類推。

    點擊圖片放大

 

2. 珍煮丹：飲品第2杯半價最後今日

只要讚好珍煮丹的fb專頁或追蹤ig，即享任何飲品第二杯半價優惠。優惠適用於珍煮丹香港銅鑼灣、將軍澳及上水分店，不適用於任何外送服務／外送平台的訂單。推廣期至4月10日。

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3. Châteraisé：雪糕雪條9折

即日至4月20日（下周四），Châteraisé雪糕雪條9折優惠。

    點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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