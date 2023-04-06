MPF首季大翻身 人均賺$9100 一隻基金單季升18%

雖然港股首季未能延續去年底的氣勢，但在歐美股票回穩之下，強積金仍然有好消息。根據積金評級的數據，首季MPF升4.06%，創2019年以來表現最好的首季，累計錄得約427億港元投資收益，相當於469萬名強積金成員平均獲利約9,100港元。

3月份及首季的全部基金類別，都錄得正回報。若看首季表現，最佳回報的10隻基金，全都有雙位數升幅，其中一隻基金更達到18.41%的升幅︰

首季表現最佳及最差的MPF基金

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歐美股票囊括最佳十大

首3個月，最佳的股票基金是宏利的歐洲股票基金，首季升幅達18.41%。第二佳的都是歐股基金，屬萬全旗下，首季升14.84%。宏利的北美股票基金排名第三，首季賺14.34%。其餘的最佳MPF基金，全都是投資歐美為主的股票基金。

過去兩年火熱 保證基金零回報

以保本、穩定作招倈的保證基金或保守基金，在過去兩年大受歡迎，但當市況回升，便顯現其弱點。首季10大最差表現的MPF基金，大部分便是這類基金。

然而，全市場唯一在首季見紅的基金，竟是一隻往績甚佳的股票基金，為宏利MPF康健護理基金，首季下跌2.35%。

積金評級主席叢川普表示，3月尾市場反彈令強積金錄得自2019年以來的最佳季度開局，成員平均賬戶結餘約為236,000港元，但市場對正負面消息仍然非常敏感，此狀況凸顯長線和多元化投資的重要性。

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