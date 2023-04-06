  • 25°C
香港時間 : 2023406日 (週四) 19:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港數碼交易17.5%屬可疑詐騙 比率全球最高

理財資訊 18:03 2023/04/06

分享：

分享：

全球信貸資料服務機構環聯佈的2023年全渠道詐騙狀況報告發現，雖然數碼詐騙交易比率已回復至接近疫情前水平，但整體數量於2022年有持續上升趨勢。

報告顯示，在2022年全球數碼交易當中，有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨著數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至2022年期間大幅上升80%。香港方面，2022年數碼交易當中，有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及國家和地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加了18%，與全球的上升趨勢一致。

環聯指，數碼交易自疫情開始以來越趨普及，消費者及企業所面臨的整體數碼風險比以往更大。隨著網絡犯罪分子和騙徒的手法不斷演化，並且變得日益純熟，企業需要加強及採用更強而有力的預防詐騙措施，以建立消費者信任，並同時保障不同數碼渠道的消費者體驗。

物流業數碼詐騙比率升幅最高

2022年期間，全球博彩業（線上體育博彩、撲克等） 及零售業所錄得的可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為 7.5%和 7.2%。其次為電子遊戲（5.4%）、金融服務（4.2%）及虛擬社區（即約會網站及網上論壇；4.0%）。

至於源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至2022年期間上升219%。保險及虛擬社區行業的可疑數碼詐騙交易比率亦顯著上升，同期分別增加204%及131%。

    點擊圖片放大

最常見威脅：網絡釣魚、信用卡被盜、語音釣魚

研究發現大部分人正受到來自不同渠道的可疑數碼詐騙影響。環聯委託了一項於全球18個國家和地區進行的消費者調查，當中有52%全球受訪者表示曾於2022年9月起的3個月期間，在電郵、網絡、電話及短信多個渠道成為數碼詐騙的目標。

在香港受訪者當中，有45%表示他們曾經成為上述通訊渠道的可疑數碼詐騙目標，並有5%的受訪者在此期間成為了受害者。網絡釣魚（透過詐騙電郵、社交帖文、網站及二維碼盜取資料）佔香港受訪者最常遇到的詐騙類型，達38%；其次為信用卡被盜（27%）及語音釣魚（透過詐騙電話誘使透露個人資料；22%）。在不同年代的消費者當中，千禧世代（1980年至1994年出生）、Ｘ世代（1965年至1979年出生）及嬰兒潮世代（1944年至1964年出生）最擔憂的詐騙類別為語音釣魚（分別達 61%、64%和 73%），而 Z世代（1995年至2004年出生）最擔憂的則是網絡釣魚（40%）。

環聯指，數碼交易的增加、數碼技術的加速應用，以及對更快取得數碼服務的需求日益殷切，促使數碼詐騙損失增加。同時，消費者除了希望能獲得更快捷方便的線上體驗，亦期望企業能保障他們的身分資料及線上帳戶。企業需透過更多數據、分析及技術，部署持續創新的策略，以更準確地檢測潛在詐騙行為，同時為消費者提供無縫數碼體驗。

【數碼騙局】覺得自己較別人醒目就不會上當？ 解拆三大謬誤 成功避免詐騙

【網絡安全】黑客會用deep fake技術？企業過分依賴雲端  或更易受攻擊

【網絡欺詐】先買後付、QR Code支付成欺詐主因？ 身份驗證為企業最大挑戰

＝＝＝＝＝
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？   富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

近7成投資者看跌美股 聯儲局錯誤決策 風險大於通脹
2023/04/04
近7成投資者看跌美股 聯儲局錯誤決策 風險大於通脹
【加密貨幣】90後損手最多 仍「愈難愈愛」 3成人估Bitcoin重返5萬美元
2023/04/03
【加密貨幣】90後損手最多 仍「愈難愈愛」 3成人估Bitcoin重返5萬美元
44%港人擬增奢侈品消費 最捨得邊三類洗費？兩成愛直播帶貨
2023/03/31
44%港人擬增奢侈品消費 最捨得邊三類洗費？兩成愛直播帶貨
【先買後付】星企Atome攻港不足3年宣布撤離　「三大病源」導致現時局面
2023/03/30
【先買後付】星企Atome攻港不足3年宣布撤離　「三大病源」導致現時局面
積累財富的8大秘訣 先要問自己富有的定義 小心避免債務及金錢陷阱
2023/03/29
積累財富的8大秘訣 先要問自己富有的定義 小心避免債務及金錢陷阱
消費陷阱 消費資訊 數碼轉型 網絡保安 社交平台 雲端 疫情 QR Code 金融服務 信用卡

下一篇文章

趁估值貴減持股票vs懶散股債配置策略　學者拆解投資策略真相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收入調查】港人行業入息中位數最高係幾多？　邊個工種連續2季都係最低？
【收入調查】港人行業入息中位數最高係幾多？　邊個工種連續2季都係最低？
【理財教育】免費拎理財繪本　親子共讀學儲蓄（附索取詳情）
【理財教育】免費拎理財繪本　親子共讀學儲蓄（附索取詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款