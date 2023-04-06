香港數碼交易17.5%屬可疑詐騙 比率全球最高

全球信貸資料服務機構環聯佈的2023年全渠道詐騙狀況報告發現，雖然數碼詐騙交易比率已回復至接近疫情前水平，但整體數量於2022年有持續上升趨勢。

報告顯示，在2022年全球數碼交易當中，有4.6%屬可疑詐騙交易，與2019年的比率相近。雖然數碼詐騙交易比率回復至2019年水平，但隨著數碼交易數量顯著增加，全球可疑數碼詐騙交易數量於2019年至2022年期間大幅上升80%。香港方面，2022年數碼交易當中，有17.5%屬可疑詐騙交易，比率為報告所及國家和地區當中最高。與2019年疫情前相比，源自香港的可疑數碼詐騙交易數量增加了18%，與全球的上升趨勢一致。

環聯指，數碼交易自疫情開始以來越趨普及，消費者及企業所面臨的整體數碼風險比以往更大。隨著網絡犯罪分子和騙徒的手法不斷演化，並且變得日益純熟，企業需要加強及採用更強而有力的預防詐騙措施，以建立消費者信任，並同時保障不同數碼渠道的消費者體驗。

物流業數碼詐騙比率升幅最高

2022年期間，全球博彩業（線上體育博彩、撲克等） 及零售業所錄得的可疑數碼詐騙交易比率最高，分別為 7.5%和 7.2%。其次為電子遊戲（5.4%）、金融服務（4.2%）及虛擬社區（即約會網站及網上論壇；4.0%）。

至於源自香港的數碼交易，物流業的可疑數碼詐騙交易比率升幅最高，於2019年至2022年期間上升219%。保險及虛擬社區行業的可疑數碼詐騙交易比率亦顯著上升，同期分別增加204%及131%。

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最常見威脅：網絡釣魚、信用卡被盜、語音釣魚

研究發現大部分人正受到來自不同渠道的可疑數碼詐騙影響。環聯委託了一項於全球18個國家和地區進行的消費者調查，當中有52%全球受訪者表示曾於2022年9月起的3個月期間，在電郵、網絡、電話及短信多個渠道成為數碼詐騙的目標。

在香港受訪者當中，有45%表示他們曾經成為上述通訊渠道的可疑數碼詐騙目標，並有5%的受訪者在此期間成為了受害者。網絡釣魚（透過詐騙電郵、社交帖文、網站及二維碼盜取資料）佔香港受訪者最常遇到的詐騙類型，達38%；其次為信用卡被盜（27%）及語音釣魚（透過詐騙電話誘使透露個人資料；22%）。在不同年代的消費者當中，千禧世代（1980年至1994年出生）、Ｘ世代（1965年至1979年出生）及嬰兒潮世代（1944年至1964年出生）最擔憂的詐騙類別為語音釣魚（分別達 61%、64%和 73%），而 Z世代（1995年至2004年出生）最擔憂的則是網絡釣魚（40%）。

環聯指，數碼交易的增加、數碼技術的加速應用，以及對更快取得數碼服務的需求日益殷切，促使數碼詐騙損失增加。同時，消費者除了希望能獲得更快捷方便的線上體驗，亦期望企業能保障他們的身分資料及線上帳戶。企業需透過更多數據、分析及技術，部署持續創新的策略，以更準確地檢測潛在詐騙行為，同時為消費者提供無縫數碼體驗。

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