家庭月入10萬 香港海外各有物業 移民後投資點部署？

近年來許多港人都有移民計劃，其中不少更希望帶小孩全家移居海外，因此會提早開始考慮移民投資規劃，來保障移民後生活無憂。今次個案主角供養一家四口，家庭月入10萬，在香港和海外均持有物業，還有一定積蓄，想調整投資策略、獲得穩定被動收入，以便移民後打工維生之餘能保持生活質量。看看龔成是如何回應。

讀者

龔成老師，想請教一下，應該點樣部署？

目標係三年之後可以有穩定被動收入，幫補家庭，因為打算之後離開香港，預計將來海外打工，收入只夠日常生活。

1. 一家四口，男40歲，兩個小孩6歲同3歲

2. 月入10萬，平均每月家庭開支平均8.5萬。

3. 現居單位大約$10m，尚欠按揭$4.5m，月供$2.1萬

4. 現有投票組合：80000股 （3988） (平均$2.8)、1400股 （09988） （平均$200）、1000股 （9868） （平均$60）

5. $60萬港元每月收息基金，每月收$3000

6. 現金，港元約$20萬，加元約CAD 3萬（定期）

7. 手持多倫多樓花，樓價CAD 60萬 ，deposit paid 35%(即CAD21萬），年尾收樓要上會。投資用。

問題：

1）我應否賣咗加拿大層樓再作其他投資？

賣咗可以攞返訂金+估計稅後CAD6萬元收入。

如唔賣會收租，每月租金收入約CAD2300 (另減25%稅），每月管理費估計約CAD450。多倫多就一定有人租。

2）如果唔賣，是否加按香港層樓pay off 多倫多層樓比較合適？因為香港樓宇按揭利率比較低。

打算三年後會去加拿大，未來都係收入來源之一。而自住方面，會賣咗香港嘅資產，到步後再買斷未來居所。

3）股票方便， （3988） 已經收過四年息， （9988） 同 （9868） ，覺得佢有潛力可以升返，真係等錢使先賣。是否可以？

主要想睇吓應點樣繼續組織被動收入。希望資料充足，謝謝。

龔成老師︰

1）我地投資的其中一個關鍵，是你有多認識這項目，「不認識就不投資」，如果你真的已了解當地的物業市場、租務市場、法例、經濟發展，那可說是過了第一關。

土地是有限資源，所以長期一定上升，但你都要分析這地方的長期土地供應。另外就是匯價如何，就算物業有穩定租金，以及樓價上升，但若然匯價不穩，都會對你的投資造成打擊，這方面不能忽視，你應該了解當地貨幣過去的變化，以及將來的強弱分析。

同時，你可以計算扣除所有開支之後，自己的淨租金回報是多少，有沒有其他的投資產品可以取代或者取得更高的回報來決定是否需要賣出物。

當然，如果你這個物業是打算移居後用來自住，我建議保留。任何時候，每個人都要有自住居所，同時可以避免左租金波動風險。所以若果是自住屋，建議保留，至於放租係可以。

2）如果係有明顯息差，都可以考慮，但你要考慮埋匯價變動、按息上升等可能出現架風險，所以好難話最終邊個方法較有利。

最好真係有明顯貸款息差，才去考慮咁會較穏當。

3）你持有3隻股票，都係有長線投資價值。

中行 （3988） 主要收息，增長力較弱，未必太適合你這個年紀。

阿里 （9988） 和小鵬汽車 （9868） 都是潛力股，需要較長的成長期，後者風險會較高。

若你有實際生活需要，要沽貨套現，可以比重上沽多少少 （3988） 和 （9868） 。如果唔算好急用錢，可以考慮分幾次沽，去平衡價格波動風險。

另外，我地投資組合講求平衡性，你現時3隻股票，不是增長力不強 （03988） ，就是風險偏高的潛力股(9988）和（9868)。建議你未來投資時，加入一些平穏增長股，去令組合更平衡。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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