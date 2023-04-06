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【儲蓄保險】保證回報4.08厘 6000元入場 10款港元短期儲蓄保險比較

博客 13:12 2023/04/06

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港元短期儲蓄保險保單期一般為3年或5年，目前有5年期產品保證內部回報率（IRR）高達4.08%。對於不想受港股波動煎熬、追求穩定回報的投資人有一定吸引力。市面上同類產品眾多，想知哪一款回報高，立即比較一下。

表：比較短期儲蓄保險保證回報（港元）

除萬通保險、中銀人壽外，其他下述產品均可網上投保

美國聯邦基金利率很大機會於今年見頂，有投資者可能擔心高息定存不再，但透過短期儲蓄保險，投保人便可以鎖定未來幾年的回報率。上表短期儲蓄保險比較中，產品全是港元保單，且絕大部份可於網上投保，供款期1年至2年不等，保單年期為3年或5年，期滿時保險公司會繳付保證現金價值。

10Life以整個現金流計算產品年化保證內部回報率(IRR)。上表所列出的5年期儲蓄保險產品保證IRR最少2%，當中最高的，是立橋人壽喜盈於「息」五年儲蓄守護保2，其5年保證回報率達到4.08%。

保單年期3或5年 須注意流動性風險

值得留意，短期儲蓄保險若提早退保，通常會有一定損失，例如在投保一年後退保，大部分產品將錄得負回報，最誇張的首年退保保證IRR低至負19.62%。個別保險例如立橋人壽喜盈於「息」三年儲蓄守護保2、眾安人壽ZA 儲蓄保、富邦人壽3年儲蓄易網上保險計劃，首年退保毋須罰款，兼且有一定回報。

另外，短期儲蓄保險與銀行存款不同，不受存款保障計劃保障，故此保險公司的營運及財務狀況極為重要。假如保險公司不幸未能履行保單的財務和合約義務，保單持有人或會損失所有已繳保費及保障。

最後，消費者如想比較不同貨幣的短期儲蓄保險產品，可瀏覽10Life網站的產品解碼器：

比較短期儲蓄保險(人民幣)

比較短期儲蓄保險(美元)

比較短期儲蓄保險(港元)

註：本文最後更新日期: 2023年3月30日

【文章來源：10Life；原題：【港元短期儲蓄保險比較2023】保證回報邊間好？有5年期產品回報高達4.08%!

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

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撰文 : Chris Pun 10Life總編輯

欄名 : 保險解碼

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