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百佳買禮券滿$1,000送$200　TWIST觀塘apm店搬遷減價低至3折

精明消費 08:30 2023/04/07

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 百佳超級市場： 推買禮券優惠迎接消費券　滿$1,000送$200

由即日起至4月21日，到全線百佳門市買面值$50百佳禮券滿$1,000，送總值$200現金優惠券（包括2張$50百佳門市現金優惠券、1張$50 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券） ；滿$2,000即送總值$350現金優惠券（包括4張$50現金百佳門市現金優惠券、1張$100 PNS網購現金優惠券及1張$50屈臣氏門市現金優惠券）

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2. TWIST觀塘apm店：Removal Sale搬遷減價　低至3折

TWIST觀塘apm店將於5月7日搬遷至九龍灣德福廣場，即日至4月16日（下周日）舉行搬遷減價優惠，指定貨品低至3折發售。

    點擊圖片放大
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3. 崇光百貨銅鑼灣店：於B2/F購物即可免費兌換日本酒一杯

崇光銅鑼灣店B2/F舉行日本酒祭，由即日起至4月11日期間，顧客凡於B2/F購物，憑即日發票到新翼B2/F崇酒蔵，就可以得到QR Code 1個，用作兌換SAKE Z Premium Sake 1杯。

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撰文：hket小編

【ET財智Talk】油組突減產風險或增？   富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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【ET財智Talk】油組突減產風險或增？ 富邦潘國光分析第二季股、債、滙、商品投資策略

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欄名 : 今日優惠精選

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