  • 26°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲

博客 15:49 2023/04/05

分享：

分享：

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，難怪這個為期一周的展會錄得超過 43,000 名訪客。本報亦分成3部曲，把最新錶作分門別類介紹給讀者，各位stay tuned！

年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，難怪這個為期一周的展會錄得超過 43,000 名訪客。（圖片：黃鑑江攝）

增加透明度

今年各大錶牌繼續大玩增加透明度的錶殼設計，但鏤空機芯與增加了透明度的錶面，在實行上仍有差別：前者是騰出更多空間來搭建機芯，而後者是佔用空間（因加建一層帶點半透明材質），更具挑戰難度！

藍色噴鍍工藝錶面 　PATEK PHILIPPE

錶王年度力作，要數到超級複雜功能腕錶（ref. 5316/5P），採用鉑金表殼，搭配藍色金屬噴鍍處理的藍寶石水晶錶盤，邊緣呈黑色漸變效果。此「半透明」錶面可完全看到集5項複雜功能（三問報時、陀飛輪、萬年曆、自動返回式日期顯示和月相顯示）的R TO 27 PS QR手動上鏈機芯。

超級複雜計時腕錶（ref.5316/50P）：錶徑40.2毫米，鉑金錶殼，藍色噴鍍工藝錶面，搭載自家製R TO 27 PS QR手動上鏈機芯，動力儲存約38小時，深藍色壓花紋理圖案小牛皮錶帶，不防水。（價格待定／PATEK PHILIPPE／圖片黃鑑江攝）

Daytona首玩透明錶背　ROLEX

今年是Daytona計時腕錶系列70周年，品牌加碼推出鉑金材質錶殼。除了配搭冰藍色錶面以茲識別，品牌更首次在蠔式恒動系列腕錶中，改用藍水晶透明錶背，可清晰看到機芯內置18K黃金製作的自動擺陀。此錶一出，即成錶壇熱話！

Daytona系列計時腕錶：錶徑40毫米，鉑金錶殼，啡色Cerachrom陶質外圈，冰藍色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，鉑金三格實心鏈節錶帶，防水100米。（價格待定／ROLEX）。右圖可見選用藍水晶作錶背，佩戴者更可看到18K黃金製作的自動擺陀。（圖片：黃鑑江攝）

透薄隕石錶面 CHANEL

今年 Monsieur 腕錶首度搭載飛行陀飛輪機芯Caliber 5.1，並在新機芯上增添獅首圖騰（Gabrielle Chanel是獅子座）。此外，更把源自瑞典的隕石塊切割下來，經拋光和酸洗，並進行鏤空和鍍鋅等工序，機板由帶有精鋼反射的自然淺灰色變暗，營造半透明效果，隕石紋理不會重複出現，每枚均獨一無二。

Monsieur系列陀飛輪腕錶：錶徑42毫米，霧面黑色高抗磨陶瓷、精鋼錶殼，隕石錶面，搭載自家製 CALIBRE 5.1手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色小牛皮飾邊尼龍錶帶，防水約30米，限量55枚。（$845,000／CHANEL／圖片黃鑑江攝）

透明山海紋 BAUME & MERCIER

今年適逢Riviera系列50周年，品牌推出3款 39毫米全新尺寸。保留了配備4顆螺絲釘的12邊形錶圈，透過品牌iconic的藍色煙薰藍寶石錶盤和透明山海紋飾，從中可窺探若隱若現的機芯。

Riviera系列腕錶：錶徑39毫米，精鋼錶殼，透明山海紋飾藍色藍寶石水晶錶面，搭載自家製BM13-1975A Baumatic自動上鏈機芯，動力儲存約120小時，藍色鱷魚皮錶帶，防水約100米。（$29,900／ BAUME & MERCIER／圖片黃鑑江攝）

挑戰機芯難度

如其是鐘錶展，也意味着是一場突破鐘錶想像、錶技較量的擂台陣。今年要數到技驚四座，是匯集11項複雜功能的腕錶和搭載雙軸陀飛輪機芯的錶家技術……令人歎為觀止。

１1項超複雜機芯　VACHERON CONSTANTIN

江詩丹頓年度作非，這枚以白金作材質、將774個零件融匯於46毫米錶殼中，引伸成11項複雜功能，包括陀飛輪、天文曆法顯示、三問報時、逆跳顯示、雙月相顯示（錶面精準描繪出南、北半球分別觀測到的月相盈虧變化），這全乃品牌旗下 Les Cabinotiers閣樓工匠的非凡工藝。

Les Cabinotiers系列腕錶：錶徑46毫米，白金錶殼，藍色噴鍍工藝錶面，搭載自家製2755 TMRCC QP手動上鏈機芯，動力儲存約58小時，深藍色密西西比鱷魚皮錶帶，限量1枚。（價格待定／VACHERON CONSTANTIN）錶背可看到恆星時顯示（24小時）。右圖可見星空圖和陀飛輪複雜機芯裝置。（圖片：黃鑑江攝）

讀時新玩法 ULYSSE NARDIN

ULYSSE NARDIN年度力作，是Freak One腕錶，貫徹此系列堅守3大標誌性特徵：無錶面，無指針，無錶冠。以機芯的旋轉來顯示時間，圖片所顯示時間是3時29分。其飛行「卡羅素」機芯圍繞自身軸旋轉，採用硅質超大擺陀和游絲。擒縱機構經過DIAMonSIL鑽石硅技術處理，更加準確、堅固。

Freak One系列腕錶：錶徑44毫米，鈦黑DLC玫瑰金錶殼，藍色砂金石錶面，搭載自家製卡羅素UN-240自動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色橡膠「彈道」紋理錶帶，防水30米。（價格待定／ULYSSE NARDIN／圖片：黃鑑江攝）

以錶與林寶堅尼對話　ROGER DUBUIS

這枚去年推出但從未到港的雙飛行陀飛輪，依舊是筆者的心頭好。為了平衡兩枚陀飛輪運作的差動器齒輪組，採用 V 形幾何設計來彌補地心引力所引致的誤差，而機芯被設計成猶如林寶堅尼Squadra Corse超級跑車一樣，是一場以機芯和跑車引擎對話的藝術表演。

Excalibur Spider系列90度 V-Shape雙軸陀飛輪腕錶：錶徑47毫米，MCF礦物複合纖維錶殼，飾以緞面拉絲紋理的鍍銠下層盤緣錶面，搭載自家製 RD112 手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，白色鏤空立體橡膠錶帶，限量8枚。（$6,870,000／ROGER DUBUIS／圖片：黃鑑江攝）

雙軸陀飛輪　HUBLOT

以MP-13命名的全新錶作，在錶徑44毫米的錶殼，首次將雙軸陀飛輪與逆跳顯示兩大複雜功能融為一體。更是品牌首次成功製作小時及分鐘雙逆跳機芯，使讀時變得更為清晰易讀，錶面上的標識按照從左至右的布局排列，正與多種書寫風格甚至太陽的軌跡運行互相呼應。

MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶：錶徑44毫米，緞面鈦金屬錶殼，啞光黑色錶面，搭載自家製UB6200手動上鏈機芯，動力儲存約96小時，黑色帶襯裡橡膠錶帶，防水約30米，限量50枚。（$1,192,000／HUBLOT／圖片：黃鑑江攝）

產品查詢：BAUME & MERCIER（2723 1830 ）、CHANEL（3622 5288）、HUBLOT（2781 2728）、PATEK PHILIPPE（2522 0262）、ROGER DUBUIS（8200 3050）、ROLEX（rolex.com）、ULYSSE NARDIN（2957 0000）、VACHERON CONSTANTIN（2104 3311

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
今日
Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
2023/04/04
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝
2023/04/03
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝

你可能感興趣

Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
今日 15:50
Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
17:23 2023/04/04
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝
16:26 2023/04/03
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝

最新專欄文章 更多

Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
今日
Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
2023/04/04
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝
2023/04/03
Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝
好玩電動高卡車　MINI Electric Resolute Edition
2023/03/24
好玩電動高卡車　MINI Electric Resolute Edition
Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場
2023/03/23
Anson Kong率先型遊　PIAGET廣東道旗艦店全新登場
消費資訊 消費種類 鉑金 瑞士 日內瓦 林寶堅尼 黃金 時裝服飾 Chanel 鐘錶

上一篇文章

Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝

下一篇文章

【HIBOR】套息活動將持續 將推高拆息 P息料難跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加息愈多 衰退風險愈大 美元勢偏弱 惟其他貨幣大漲機會不大
加息愈多 衰退風險愈大 美元勢偏弱 惟其他貨幣大漲機會不大
47歲收入不定 月儲兩、三千 持60萬資產 如何投資增值抗通脹?
47歲收入不定 月儲兩、三千 持60萬資產 如何投資增值抗通脹?
【高息儲蓄】保證回報4.28厘 6000元入場 10款美元短期儲蓄保險比較
【高息儲蓄】保證回報4.28厘 6000元入場 10款美元短期儲蓄保險比較
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
抵玩最新版電動SUV　MG ZS EV現貨登場
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版
15年前回流香港養老 退休夫婦每月8萬被動收入 如何提高收益率？
15年前回流香港養老 退休夫婦每月8萬被動收入 如何提高收益率？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款