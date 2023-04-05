瑞士直擊!Watches and Wonders 2023　世界級鐘錶巡禮首部曲

全球引頸以待的年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，難怪這個為期一周的展會錄得超過 43,000 名訪客。本報亦分成3部曲，把最新錶作分門別類介紹給讀者，各位stay tuned！

▲ 年度錶壇盛事Watches and Wonders 2023（鐘錶與奇蹟）高級鐘錶展較早前於日內瓦舉行，雲集40多個世界級錶牌，難怪這個為期一周的展會錄得超過 43,000 名訪客。（圖片：黃鑑江攝）

增加透明度

今年各大錶牌繼續大玩增加透明度的錶殼設計，但鏤空機芯與增加了透明度的錶面，在實行上仍有差別：前者是騰出更多空間來搭建機芯，而後者是佔用空間（因加建一層帶點半透明材質），更具挑戰難度！

藍色噴鍍工藝錶面 PATEK PHILIPPE

錶王年度力作，要數到超級複雜功能腕錶（ref. 5316/5P），採用鉑金表殼，搭配藍色金屬噴鍍處理的藍寶石水晶錶盤，邊緣呈黑色漸變效果。此「半透明」錶面可完全看到集5項複雜功能（三問報時、陀飛輪、萬年曆、自動返回式日期顯示和月相顯示）的R TO 27 PS QR手動上鏈機芯。

▲ 超級複雜計時腕錶（ref.5316/50P）：錶徑40.2毫米，鉑金錶殼，藍色噴鍍工藝錶面，搭載自家製R TO 27 PS QR手動上鏈機芯，動力儲存約38小時，深藍色壓花紋理圖案小牛皮錶帶，不防水。（價格待定／PATEK PHILIPPE／圖片黃鑑江攝）

Daytona首玩透明錶背 ROLEX

今年是Daytona計時腕錶系列70周年，品牌加碼推出鉑金材質錶殼。除了配搭冰藍色錶面以茲識別，品牌更首次在蠔式恒動系列腕錶中，改用藍水晶透明錶背，可清晰看到機芯內置18K黃金製作的自動擺陀。此錶一出，即成錶壇熱話！

▲ Daytona系列計時腕錶：錶徑40毫米，鉑金錶殼，啡色Cerachrom陶質外圈，冰藍色錶面，搭載自家製4131型自動上鏈恒動機芯，動力儲存約72小時，鉑金三格實心鏈節錶帶，防水100米。（價格待定／ROLEX）。右圖可見選用藍水晶作錶背，佩戴者更可看到18K黃金製作的自動擺陀。（圖片：黃鑑江攝）

透薄隕石錶面 CHANEL

今年 Monsieur 腕錶首度搭載飛行陀飛輪機芯Caliber 5.1，並在新機芯上增添獅首圖騰（Gabrielle Chanel是獅子座）。此外，更把源自瑞典的隕石塊切割下來，經拋光和酸洗，並進行鏤空和鍍鋅等工序，機板由帶有精鋼反射的自然淺灰色變暗，營造半透明效果，隕石紋理不會重複出現，每枚均獨一無二。

▲ Monsieur系列陀飛輪腕錶：錶徑42毫米，霧面黑色高抗磨陶瓷、精鋼錶殼，隕石錶面，搭載自家製 CALIBRE 5.1手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色小牛皮飾邊尼龍錶帶，防水約30米，限量55枚。（$845,000／CHANEL／圖片黃鑑江攝）

透明山海紋 BAUME & MERCIER

今年適逢Riviera系列50周年，品牌推出3款 39毫米全新尺寸。保留了配備4顆螺絲釘的12邊形錶圈，透過品牌iconic的藍色煙薰藍寶石錶盤和透明山海紋飾，從中可窺探若隱若現的機芯。

▲ Riviera系列腕錶：錶徑39毫米，精鋼錶殼，透明山海紋飾藍色藍寶石水晶錶面，搭載自家製BM13-1975A Baumatic自動上鏈機芯，動力儲存約120小時，藍色鱷魚皮錶帶，防水約100米。（$29,900／ BAUME & MERCIER／圖片黃鑑江攝）

挑戰機芯難度

如其是鐘錶展，也意味着是一場突破鐘錶想像、錶技較量的擂台陣。今年要數到技驚四座，是匯集11項複雜功能的腕錶和搭載雙軸陀飛輪機芯的錶家技術……令人歎為觀止。

１1項超複雜機芯 VACHERON CONSTANTIN

江詩丹頓年度作非，這枚以白金作材質、將774個零件融匯於46毫米錶殼中，引伸成11項複雜功能，包括陀飛輪、天文曆法顯示、三問報時、逆跳顯示、雙月相顯示（錶面精準描繪出南、北半球分別觀測到的月相盈虧變化），這全乃品牌旗下 Les Cabinotiers閣樓工匠的非凡工藝。

▲ Les Cabinotiers系列腕錶：錶徑46毫米，白金錶殼，藍色噴鍍工藝錶面，搭載自家製2755 TMRCC QP手動上鏈機芯，動力儲存約58小時，深藍色密西西比鱷魚皮錶帶，限量1枚。（價格待定／VACHERON CONSTANTIN）錶背可看到恆星時顯示（24小時）。右圖可見星空圖和陀飛輪複雜機芯裝置。（圖片：黃鑑江攝）

讀時新玩法 ULYSSE NARDIN

ULYSSE NARDIN年度力作，是Freak One腕錶，貫徹此系列堅守3大標誌性特徵：無錶面，無指針，無錶冠。以機芯的旋轉來顯示時間，圖片所顯示時間是3時29分。其飛行「卡羅素」機芯圍繞自身軸旋轉，採用硅質超大擺陀和游絲。擒縱機構經過DIAMonSIL鑽石硅技術處理，更加準確、堅固。

▲ Freak One系列腕錶：錶徑44毫米，鈦黑DLC玫瑰金錶殼，藍色砂金石錶面，搭載自家製卡羅素UN-240自動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色橡膠「彈道」紋理錶帶，防水30米。（價格待定／ULYSSE NARDIN／圖片：黃鑑江攝）

以錶與林寶堅尼對話 ROGER DUBUIS

這枚去年推出但從未到港的雙飛行陀飛輪，依舊是筆者的心頭好。為了平衡兩枚陀飛輪運作的差動器齒輪組，採用 V 形幾何設計來彌補地心引力所引致的誤差，而機芯被設計成猶如林寶堅尼Squadra Corse超級跑車一樣，是一場以機芯和跑車引擎對話的藝術表演。

▲ Excalibur Spider系列90度 V-Shape雙軸陀飛輪腕錶：錶徑47毫米，MCF礦物複合纖維錶殼，飾以緞面拉絲紋理的鍍銠下層盤緣錶面，搭載自家製 RD112 手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，白色鏤空立體橡膠錶帶，限量8枚。（$6,870,000／ROGER DUBUIS／圖片：黃鑑江攝）

雙軸陀飛輪 HUBLOT

以MP-13命名的全新錶作，在錶徑44毫米的錶殼，首次將雙軸陀飛輪與逆跳顯示兩大複雜功能融為一體。更是品牌首次成功製作小時及分鐘雙逆跳機芯，使讀時變得更為清晰易讀，錶面上的標識按照從左至右的布局排列，正與多種書寫風格甚至太陽的軌跡運行互相呼應。

▲ MP-13雙軸陀飛輪雙逆跳腕錶：錶徑44毫米，緞面鈦金屬錶殼，啞光黑色錶面，搭載自家製UB6200手動上鏈機芯，動力儲存約96小時，黑色帶襯裡橡膠錶帶，防水約30米，限量50枚。（$1,192,000／HUBLOT／圖片：黃鑑江攝）

產品查詢：BAUME & MERCIER（2723 1830 ）、CHANEL（3622 5288）、HUBLOT（2781 2728）、PATEK PHILIPPE（2522 0262）、ROGER DUBUIS（8200 3050）、ROLEX（rolex.com）、ULYSSE NARDIN（2957 0000）、VACHERON CONSTANTIN（2104 3311）