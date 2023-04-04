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近7成投資者看跌美股 聯儲局錯誤決策 風險大於通脹

個人增值 19:59 2023/04/04

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港股美股首季有所起息，投資者一直期待入市或加注，但原來不少投資專家在現階段仍然信奉「現金為王」。據CNBC在3月底進行的調查顯示。近 70%的投資專家表示，標準普爾 500 指數可能會持續下跌，另外有35%的投資者認為，今年市場面臨的最大風險是聯儲局的決定，持續的通脹則構成第二大最緊迫的威脅。

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為了解投資者對第二季度及未來的市場觀望，CNBC 對大約 400 名管理資金的首席投資官、股票策略師、投資組合經理和 CNBC 專欄作家所進行的Alpha 投資者於三月底進行調查，結果發現，華爾街投資者認為在第一季度表現良好後，股市將走向虧損，並將現金視為目前最好的避風港。 

現金的價值會在未來展現

由於對市場整體看空，近6成的投資專家表示，現金是他們目前的避風港。據 Investment Company Institute 的數據，最近的銀行業動盪導致大量資金流入貨幣市場基金，美國銀行投資和 ETF 策略師 Jared Woodard 在一份報告中表示，在經濟放緩之前，起碼會保持4%的貨幣市場收益率，而且現金的未來價值不斷上升。

高盛資產配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 則表示，銀行業壓力引發了風險偏好的急劇逆轉，因此全球投資者現時都偏好現金而非股票。

聯儲局的決策帶來風險

聯儲局早前加息 25 個基點，同時暗示今年將再次加息。不少投資者認為央行應立即改變方向，因為再加息將加劇銀行業問題並導致嚴重的經濟放緩。

LPL Financial 首席全球策略師 Quincy Krosby 表示，對衰退風險的經濟擔憂並未消失，收益率曲線仍然代表著市場攀升所面對的阻力。如果市場能夠繼續小幅走高，擔憂之牆又會隨著每條新的新聞而攀升，最後就會引出誰是對的，哪一方更有先見之明的考慮，調查亦同時有最多人認為「聯儲局的決策」會是市場面對的最大風險。

另外，「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)、 即DoubleLine Capital 行致總裁亦表示，債券市場正「尖叫著」，預視衰退即將來臨，他認為聯儲局將在不久的將來開始大幅降息。摩根士丹利美股首席策略師Michael Wilson亦表示，投資者對企業盈利仍然過於樂觀，在嚴重惡化的時便將會拖累股市走低。

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