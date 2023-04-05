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【HIBOR】套息活動將持續 將推高拆息 P息料難跌

博客 14:00 2023/04/05

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本周港元觸及弱方兌換價，金管局承接港元沽盤，銀行體系結餘跌破700億元水平。理論上，即使銀行體系結餘跌至百億元以下也沒有什麼大不了。但港美息差較大，未來美息下行時，港息可能會長時間未能跟減，香港現水平的按息，可能維持一段較長時間。

港元與美元掛勾，匯價在1美元兌7.75(強方兌換價)至7.85港元(弱方兌換價)之間波動。當外來資金大量流入時，會令銀行體系結餘上升、港元拆息下跌、把港匯推向強方兌換價。當港元拆息遠低於美元拆息時，理論上會觸發套息活動、引發港元沽盤，令銀行體系結餘下跌、港元拆息回升，把港匯推向弱方兌換價。

700億總結餘  較歷史水平仍偏高

坊間不少人誤會，以為銀行體系結餘下跌，會危及聯匯制度。其實近日港匯偏向弱方兌換價，令銀行體系結餘下跌，是聯匯制度的正常操作。參考歷史紀錄，在2008年之前，本地銀行體系結餘長期處於100億元以下。現時約700億元的銀行結餘，其實仍算是偏高。

套息活動將持續  推高港元拆息

值得留意的是，現時港元拆息及美元拆息息差較大，一個月的港元及美元拆息息差約185點子，美元定期存款利率亦普遍高於港元，持有港元人士有一定誘因轉持美元，預期套息活動會持續。可能要待港元結餘進一步下跌，最終推高港元拆息息差，套息活動才會減少。

美國縱減息  港P維持現水平

對置業人士來說，銀行體系結餘或多或少，不會對他們有直接的影響。但銀行體系結餘接近700億元，意味雖然較長時間，才會出現結餘大跌、最終推高港元拆息的現象。加上由去年開始的美國加息周期，美息總共上調5厘，而港元最優惠利率只上升0.625厘，未來即使美國進入減息周期，港元最優惠利率都可能有一段較長時間維持於現水平不變。過去數年刺激樓價大升的超低息環境，在可見將來可能難以重現。

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撰文 : 葉敬誠 宏亞按揭證券有限公司助理副總裁

欄名 : 宏觀論按

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