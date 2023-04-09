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90後女生買股票蝕7萬 名牌手袋升值一倍 感嘆手袋更「保值」

個人增值 09:30 2023/04/09

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近年來，很多中古店（Vintage）興起，這類店鋪最初起源於日本，主要售賣各種二手的奢侈品，包括手袋、手錶、飾品、服飾及鞋履等。隨著二手市場擴大，不禁令人思考，投資名牌手袋是否比投資股票更好？

不懂股市  寧把錢投資在奢侈品
有一名90後、中等收入的女士在網上發文，她認為買奢侈品不是一種「敗家」的行為，反而算一種保值的投資。她表示，自己買了一個逾10萬元的Chanel和一個逾3萬元的LV，隨著LV不斷升價，目前她的LV手袋已經從3萬元上漲到 6萬元，如果目前賣出去二手市場，也能賺一筆錢。

然而，她同時有投資股票基金，但虧損了逾7萬元。於是，她認為，對於很多不懂投資股市的女生，買奢侈品也是一種保值的投資。

誠然，對於有相應資金能力，又想購買奢侈品的人而言，投資奢侈品不是應該譴責的行為。但投資奢侈品並不能視作一種保值投資，以手袋為例，決定一個手袋是否有投資價值，要考慮多種因素，包括手袋的款式、保存情況及皮革質量等等。不是每一個名牌手袋都具有升值空間，換言之，不是每一款名牌手袋都能通過轉手在二手市場上獲利。

為何手袋具有投資價值？
1.飢餓營銷
可以發現，很多奢侈品都需要配貨，不是有錢就隨時可以買到，正所謂「物以稀為貴」，長期少量供應，在供不應求下其價值自然上升。另外一個促使其具有價值的因素就是人的心理，由於其稀缺性，很多人願意花錢來買這份「獨一無二」，兩個因素促使手袋逐漸具備較高的投資價值。

2.歷史價值
同樣以手袋為例，每一個品牌，甚至每一個款式背後都有相應的故事。以Chanel為例，其中一款手袋Chanel 2.55系列，是1955年2月，由Chanel女士設計，以此誕生的日期命名，2.55的金屬前扣「女性的鎖（Madamoiselle Lock）」，「0」的長方形鎖扣，暗藏著Chanel女士勇敢去愛但終身未婚的意味，歷史的價值可以被無限放大。

3.有二手市場交易
其中最重要的是有交易市場，如果一個物品價值很高，但缺少交易市場，也無法呈現其高價值。名牌手袋具有投資價值的重要原因，就是有二手市場去承接。另外，某些有特殊意義手袋更會有拍賣會將其價值推高。

名牌手袋比股票更有投資價值？
1.對產品熟悉程度
很大程度取決於個人對投資物品的熟悉程度，如果自己對名牌手袋了解多於任何一種投資產品，並且更有興趣研究名牌手袋，則當然投資手袋更有價值。反之，則可以選擇投資股票。

2.風險承受
投資股票要承受投資虧損的風險，投資名牌手袋也不是零風險。正如前文所述，不是每一種手袋都具有投資價值，如果不幸買到所選款式在二手市場不受青睞，或手袋保存得較差，就要承受投資回報損失的風險。

因此，兩者投資價值並不存在絕對可比性，主要還是取決於個人喜好和選擇。

 

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