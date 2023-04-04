全球限量12部勞斯萊斯Wraith最終作　Black Badge Wraith Black Arrow典藏版

勞斯萊斯最近宣布推出的Black Badge Wraith Black Arrow典藏版，既是Rolls-Royce史上動力最強的車型，同時也象徵着一個時代的終結——Wraith即將停產。這款Rolls-Royce最後一款搭載V12引擎的轎跑車型，限量僅12部，收藏價值極高，難怪甫推出已旋即售罄，但也值得車迷好好欣賞。

於2013年推出的Wraith，是在「勞斯萊斯之家」古德伍德設計及製造，是Rolls-Royce最重要兼最具影響力的車型之一。與同廠的Phantom及Ghost相比，Wraith更注重性能表現，採用了fastback斜背式設計，不僅造型流暢，更展現了車廠打造動感車型的決心。到2016年，Black Badge Wraith面世，更賦予了這「動感」多一份奢華，其更強勁的動力及設計，也吸引了一班年輕客的青睞。

來到Wraith的最終章，勞斯萊斯決定來個「好頭好尾」，繼續將此重任交予古德伍德的設計師及工程師團隊，合力打造出Black Badge Wraith Black Arrow典藏版以示紀念。這款收官之作的設計靈感，是源自另一款曾經在勞斯萊斯百年歷史上，發揮重要作用的V12引擎。

▲ 全球限量12部的Black Badge Wraith Black Arrow典藏版，是勞斯萊斯Wraith車型的最後之作。（Rolls-Royce提供）

▲ V12引擎上飾有勞斯萊斯Bespoke高級定製拋光金屬牌，上面刻有鮮黃色的V12，以及黑色Final Coupe Collection（最終款轎跑系列）字樣，以紀念這款最後大作。（Rolls-Royce提供）

靈感源自鹽湖賽車

在1938年，英國工程天才George Eyston上尉藉着來自勞斯萊斯R型V12飛機引擎作為動力、重7噸的8輪大型賽車Thunderbolt，創下了每小時357.497英里，即時速575.335km/h的陸地極速記錄，這創舉完美詮釋着Black Badge開拓進取的精神。後來二戰爆發，George Eyston上尉的賽車生涯被迫終止，但因往後車型發動機類型與配置的改變，Thunderbolt就成為了有史以來速度最快的V12動力車型。

當年上尉是在美國猶他州Bonneville鹽湖裏，創下陸地極速記錄，但由於鹽湖在耀眼的陽光下會呈現一片雪白，加上Thunderbolt的拋光鋁製車身會反光，令肉眼很難準確判斷賽車何時通過計時器。於是聰明的上尉就在汽車兩側繪製了巨大的黑色箭頭，與中心的黃色圓形圖案組合，即使在高速行駛時也能清楚地看到車身，完美解決了反光問題。Black Badge Wraith Black Arrow典藏版的命名，以及其獨特的設計正源於此。

▲ 歡慶女神雕像以碳纖維材料製成，底部有黃色圓環設計，有點晴之用。（Rolls-Royce提供）

黃黑水晶撞色設計

這部Black Badge Wraith Black Arrow典藏版，選用了雙色全漸變Bespoke高級定製車漆。Black Diamond車漆上塗有注入玻璃的水晶塗漆，將Celebration Silver及Black Diamond兩種配色完美融合。車身獨特精緻的紋理，靈感也是來自Bonneville鹽湖的結晶表面，高光漆經12小時精細拋光處理，產生水晶般的光澤質感。

搶眼鮮黃色的頭泵把及勞斯萊斯Bespoke高級定製輪圈上的細條紋，與漸變車漆形成鮮明對比，令人聯想到Thunderbolt賽車黑色箭頭內的黃色圓圈。而在鬼面罩格柵後、引擎前的V形撑桿，更首次採用鮮黃色飾面，巧妙地將視綫引至Black Badge深色鍍鉻格柵後方的V12引擎上，非常吸睛。鮮黃色更一直延伸至碳纖維材料製成的歡慶女神雕像底部的圓環設計，雕像同時刻有Black Arrow典藏版車名，盡顯奢華。

▲ 副駕席前方的錶台上，刻有Wraith搭載的標誌性V12引擎，極具心思。（Rolls-Royce提供）

▲ 車頂有人手打造的2,117顆光纖星星，加上鮮黃色座椅，非常有型。（Rolls-Royce提供）

▲ 中控台時鐘的外圈是參考了Thunderbolt賽車內飾的技術，採用模仿Thunderbolt側面箭頭的黑色指針，並刻有357.497mph字樣。（Rolls-Royce提供）

車頂首現逾2千粒星

內櫳方面，為紀念這是車廠最後一款V12轎跑車，Bespoke高級定製部門的設計師、工匠與工程師們，特別為新車的儀錶板創作了一款獨特的藝術品，以複雜的立體綫條設計勾畫出Wraith搭載的標誌性V12引擎。作品被鐫刻在有黑色塗層的鋁板上，底層透出幽幽金屬光澤，與Thunderbolt賽車拋光鋁製車身效果互相呼應，非常有意義。

車廂內部更配備了專為這車型研發的新材質，包括車門扶手、裙板、下儀錶板及座椅角撑等，都選用了Club Leather包裹，這種專屬的黑色皮革具高光澤度、顏色深邃，與其他天然黑色皮革一明一暗，形成強烈對比，而皮革上的天然紋路亦令內飾感覺更有活力。前座椅則採用鮮黃色皮革，其上方及外側頭枕均飾有箭頭刺繡圖案，以向Thunderbolt車身上的黑色箭頭符號致敬。

如Thunderbolt賽車打破了陸地極速紀錄般，Black Badge Wraith Black Arrow典藏版亦創造了屬於自己的紀錄，其Bespoke定製星光車頂就採用2,117顆光纖星星，是車廠史無前例，全部均由工匠悉心以人手排列，重現1938年George Eyston最後一次突破陸地極速紀錄當日，猶他州白色鹽湖上空的璀璨星河，每一處都盡見設計心思。

▲ 車門內飾有開孔黑木，用超過320個多向激光切割配件鑲嵌而成，猶如Bonneville鹽湖不規則的開裂表面，這設計亦一直延伸至後排座椅中央的瀑布飾板。（Rolls-Royce提供）

▲ 在新車的Bespoke高級定製踏板上，同樣會發現黑箭標誌及限量編號，盡顯矜貴。（Rolls-Royce提供）

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