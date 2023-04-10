【亞洲萬里通】里數就快到期點算好？　3個兌換機票以外的用途

隨香港正式開關，塵封多年的「亞洲萬里通」里數終於有用武之地。雖然在疫情封關期間，亞洲萬里通一度改革，在2020年1月1日或之後存入賬戶的里數，只要在每18個月內至少賺取或兌換里數一次，有效期便會自動延長；而舊制的里數餘額（即於2019年12月31日或之前存入賬戶的里數），即使經過「復活」，但仍有固定限期，還是需要及早使用。眼見里數就快到期，又未換到心水靚飛？其實兌換機票以外，里數還有以下用途：

1: 兌換其他禮品和優惠

里數除了用於兌換機票外，還可以用於兌換其他禮品和優惠，包括酒店住宿、租車、餐飲優惠、購物優惠、電子產品等等其他禮品。近年不少「搶崩頭」的演唱會門票，例如周杰倫、五月天、林宥嘉等等，都可以透過亞洲萬里通平台換領。不過這些門票動輒20,000、30,000里，相當於一套來回日本的機票甚至更多，所以一般被視為「CP值」不是太高。

2: 轉換里數為積分

亞洲萬里通的里數，也可以轉換為其他獎勵計劃的積分，例如轉為燃油公司Esso的Smiles積分、百佳「易賞錢」積分等等。在台灣，亞洲萬里通合作伙伴還有台灣樂天市場、PChome線上購物、O'Pay、7-ELEVEN、Hami Point、HAPPY GO等等。

3: 捐贈里數

如果你沒有合適想兌換的禮品或積分，又不想隨得這些里數到期，也可以考慮捐贈里數支持全球慈善機構與本地社區。捐贈給每個慈善機構的最低里數為 10,000里數，其後以5,000里數為一組捐贈。亞洲萬里通的慈善機構合作伙伴包括加愛協會、奧比斯、香港樂施會、聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）及香港紅十字會。

如何賺取「亞洲萬里通」里數？

其實儲到里數的方法有好多種，最為人熟悉的莫過於是信用卡簽賬，不過里數信用卡的入息要求較高，未必人人都符合申請資格。其實毋須信用卡，都有不少生活化途徑可以賺取里數。

1. 超市購物

在百佳、屈臣氏及豐澤等商戶消費均可用易賞錢儲分，更可將易賞錢積分轉換為「亞洲萬里通」里數。只需把易賞錢的帳戶與「亞洲萬里通」帳戶連結在一起便可。400易賞錢積分可換成100里數，每日最高可兌換40,000易賞錢積分。用戶可以選擇於指定網頁或「易賞錢」機將積分轉換為里數。

2. 零售

在「亞洲萬里通」合作伙伴購物時，就可以得到一定數量的里數。例如在謝瑞麟消費8000至19,999元，就可以得到800里；消費20,000至39,999元，就可以得到2000里；消費40,000元或以上可得到4,500里。

【詳細名單請按此】

3. 餐飲消費

只要在「亞洲萬里通」的合作伙伴餐廳用餐，付款時說「我要累積里數」，並於國泰或OpenRice應用程式掃描付款二維碼，就可以賺取里數。

【詳細名單請按此】

4. 餐廳訂位

Openrice會員只須把帳號連結「亞洲萬里通」帳戶，之後每次透過OpenRice預約指定餐廳並如期出席，即可獲得25亞洲萬里通里數。

【詳情請按此】

5. 油站入油

只要在Shell消費，不論是燃油、Shell Select或是汽車護理服務消費，都可以賺取積分，並可以將積分轉換為「亞洲萬里通」里數，每1250分可兌換400里。

6. 買保險

透過國泰平台向指定公司投保，就可以得到里數。例如投保信諾的「信諾國泰優越醫療保」，每年最多可以得到22,000里。

【詳細名單請按此】

7. 買漫遊數據

到SmarTone購買《數據漫遊錢》，滿800元就可以兌換800里，滿1200元可以兌換1600里，滿2000元可以兌換4000里。

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