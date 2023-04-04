財富自由關鍵 3個簡單步驟 提升財務健康

財務健康對許多投資者來說都是一個非常重要的話題，無論他們處於投資旅程的哪個階段。美國基金管理公司先鋒領航（Vanguard）的財富規劃研究主管Maria Bruno認爲，現在的家庭比以往任何時候都更需權衡如何為實現目標而儲蓄，同時也背負著大量債務。這自然會導致很大壓力。因此，財務健康對實現財務獨立十分關鍵。Bruno表示，要保持財務健康有三大支柱：釐清財務狀況、準備應急基金、明智處理投資機會。

一、釐清財務狀況

關注自己的財務情況 。如果你還沒有預算計劃，第一步要制定預算。檢查每日資金的流入和流出量。現在無論是蘋果還是Android手機應用商店，都有很多主打記賬功能的流動應用程式，操作十分方便。如果不想專門安裝程序，也可以用excel表格記錄日常支出。

。如果你還沒有預算計劃，第一步要制定預算。檢查每日資金的流入和流出量。現在無論是蘋果還是Android手機應用商店，都有很多主打記賬功能的流動應用程式，操作十分方便。如果不想專門安裝程序，也可以用excel表格記錄日常支出。 充分利用退休金計劃 。香港有許多退休保障產品，如年金計劃、强積金計劃、人壽保險等。以强積金爲例，很多人雖然每月定期供款，卻未曾仔細研究過强積金投資組合，不同類型的基金比例常常隨意設定、從不更改，導致虧損或白白浪費了增值機會。建議時常查看强積金計劃季度報告，關注自己手中持有强積金的權益表現，並根據市場走勢、個人投資目標，定期調整投資組合。

。香港有許多退休保障產品，如年金計劃、强積金計劃、人壽保險等。以强積金爲例，很多人雖然每月定期供款，卻未曾仔細研究過强積金投資組合，不同類型的基金比例常常隨意設定、從不更改，導致虧損或白白浪費了增值機會。建議時常查看强積金計劃季度報告，關注自己手中持有强積金的權益表現，並根據市場走勢、個人投資目標，定期調整投資組合。 考慮債務。如果負有債務，要確保你在進行最低限度的債務支付。發生一次逾期償還，不僅會增加你長期支付的債務金額，還會降低你的信用評分。這可能會影響你今後的貸款申請或需要支付的貸款利率。認真考慮你所欠的債務，還清高利率債務。思考如果將這些錢投資到市場上，你支付的利率是否比你完全投資時要高？信用卡等消費型債務的平均利率在18%到25%，如果不加以控制，就會產生問題。要做徹底調整，須先解決這種類型的債務，並避免再次落入陷阱。

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二、準備應急基金防意外

一是準備緊急儲蓄，確保擁有足夠資金來應對任何類型的緊急情況。另一件事是保險，要考慮到未來可能面臨的風險，並確保自己購買了適當級別的保險，比如健康保險、人壽保險、傷殘保險等，要把它們與汽車、房屋或租金收入等一起考慮。想一想需要整理哪些類型的文件以防萬一。如果你持有銀行賬戶，要考慮賬户所有權或受益人的指定。遺囑、委託書等文件也至關重要。一旦你發生意外，這些應急措施設置到位，能便於繼續支付賬單，或讓你的代理人順利履行你的指示。

根據普遍經驗法則，需預備3到6個月現金給應急基金。雖然這是一個很好的起點，但對許多人來說可能不現實。因此，Bruno建議重新構建計劃並考慮家庭資產流動性。

首先考慮支出衝擊。它們發生的頻率往往更頻繁，嚴重性也不是很高，例如修車或修房子。你要確保自己有足夠的現金。建議從現金賬戶中約2,000美元（約15,700港元）的費用，或半個月的支出開始。這是隨時可支配的現金，你可以在緊要關頭使用它。

第二是考慮收入衝擊。它們不太常見，但一旦真的發生，影響會更嚴重，比如意外失業。一般來說，要為此類事件預留3到6個月錢，但要放在可獲得的資產中。

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三、明智處理投資機會

財務健康的第三大支柱是投資。要充分利用好稅收優惠賬戶。在香港，合資格年金保費、強積金自願性供款、自願醫保計劃保費等，均可扣稅。另外要靈活處理應稅帳戶。經紀賬户的錢可用於一般投資，而關鍵是要確保自己在進行有效的節稅投資，同時也要想到低息債務的償還。最後是考慮贈與，無論是慈善捐贈還是對個人的終身捐贈。可以考慮如何將錢分配給這些其他類型的目標，它們在性質上更長期。

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