15年前回流香港養老 退休夫婦每月8萬被動收入 如何提高收益率？

過去數年，很多港人家庭移民到外地，當中已有個別回流到香港的個案。今年74歲的Tony，是早期移民及回流香港退休人士。於90年代時，他因對香港回歸的影響不清楚而決定移民外國。為了籌備資金，他當時辭去了上市公司會計師的工作，再將手上兩個住宅單位放售套現，與家人一起移民海外。當時因回歸概念而令他持有的香港物業有不錯升幅，所以賣出後有很好的利潤。加上需要照顧的親人不多，支出容易預算，所以Tony當時只是50歲不到，便決定開始過第二人生，和太太及親人享受寫意的提早退休生活。

回港養老 因醫療保險選擇多

過了10多年海外生活後，Tony夫婦還是覺得香港最好，所以大約15年前決定回流香港退休。而另一個導致他決定回港養老的原因是和醫療保險有關。雖然香港的公共醫療系統因負荷過重而難以提供適時及最優質的治療，時常被市民埋怨，但財政狀況良好的人士可以購買私人醫療保險，確保不用因等候公立醫院而耽誤了治療時間及方法。相反決定回流前，Tony擔心如果身在外國及身體健康狀況仍然理想的話，政府未必能夠提供足夠的醫療支援，而且能夠購買的私人醫療保險選擇亦不多。綜合不同考慮後，他決定回到香港退休。

回港後，兩夫婦都購買了滿意及安心的醫療保險，除了每人有一份全面保障的高端醫療保險計劃外，再有一份針對性保障癌症疾病的危疾保險，二人每年保費共約8萬元。Tony在和我商討時還分享了這幾年的患病經歷及解釋為何他對醫療保險這麼重視。他未回香港退休前，在外國所參與的運動主要是打高爾夫球，當時沒有發覺身體有任何問題。

但回到香港後，因朋友圈子改變而轉為時常打網球，相比打高爾夫球，打網球需要較大運動量，有一次做完運動後，Tony感覺心口痛楚，所以第一時間入醫院檢查。之後發現原來是負責為心臟供血的冠狀動脈，因脂肪斑塊積聚而令血管變窄、造成阻塞問題，導致血液不流通，所以要進行俗稱「通波仔」的心臟手術。他說第一次「通波仔」手術已是在7年前進行，當時需要放3個血管支架在身體內，而今年有機會再做手術，他說幸好有私人醫療保險，不用擔心高昂的手術費。

回港「通波仔」 不擔心高昂手術費

不過，我亦補充，像「通波仔」手術，就算在公立醫院做手術，都不代表費用會很低，因為有些設備或治療是需要額外付費，而費用隨時和私家醫院差別不大。Tony又提到一位朋友的情況，平常生活很自律，很注意飲食習慣及做運動，他剛於上年底做完身體檢查，而報告通知他竟然出現90%以上的心臟血管閉塞，需要立即做「通波仔」手術，最後總共用了8個血管支架。

所以Tony提醒其他讀者，不要以為自己身體健康及注意生活習慣便不需要保險保障，因為很多事情並非我們能及早察覺，到出現疾病之後再要等一段時間才能得到治療的話，可能會令問題更嚴重，到時的醫療費用有機會更難以負擔。

Tony大約15年前回到香港，當時樓價開始進入大升市，幸好他能夠及時再次上車而老有所居，減少了住的煩惱。他自己都有比較過當年移民及回流兩次時間資產的分別。90年代離開香港時，他擁有大量現金，而香港樓價仍屬於相對低水平；回流時，樓價高了很多，但仍未如現時的價格，相反流動資產及現金減少了，這亦是Tony約我商討的主要原因，想知道應如何將現有資產更理想地配置，可以為未來的後退休階段做更好的規劃。

15年前回流 及時上車捕捉升市

Tony已經退休一段長時間，全部收入都是來自持有的資產。目前每月平均收益大概8.2萬元，其中3萬元來自安老按揭，1.2萬元來自政府年金，還有約2.5萬元是「股、基、債」組合派發的收益，其餘的1.5萬元是來自存款利息及生果金，整體上是一個多元資產組合。而他兩夫婦目前每月支出約6萬元，所以現時組合已經可以應付生活費外，還有盈餘約2.2萬元。

不過我提醒Tony有兩方面需要注意，首先有些收益並非每月都有，例如存款利息及「股、基、債」組合派發的收益，所以有可能會出現某些月份的收益不足以應付支出，因此要令組合更理想，應考慮增加每月派發收益的資產。除此之外，整體組合的收益率是2.91厘，屬於偏低水平，主要原因是大部分收益是來自安老按揭（37%），收益率只有1.8厘，而製造這收益的自住物業佔總資產值59.3%，所以要提升收益率及收入穩定性，便應該先從現時用作安老按揭的物業着手。

Tony現時住在約15年樓齡的物業，雖然因物業老化而需要支付潛在維修保養支出的問題暫時不用擔心，但他說亦試過曾經花費數十萬元裝修物業，亦因家居裝修而需要住在酒店過多月，因此體會到因空間少而不可以長期住在公寓或酒店。目前他居住環境有900多平方呎，還有地方安置工人，所以不會考慮賣樓及租住給長者居住的物業。雖然近年港島區有很好居住環境的長者物業出租，但曾經是會計師的Tony認為太貴而不會考慮。

安老按揭收益率低 宜增加基金分配

我認為老有所居是重要的安排，可以令長者更安心地養老。只是目前Tony的情況是用2,000萬元製造每月3萬元的收入，而收益率只有1.8厘，而且安老按揭計劃的特點是超過800萬元的資產並不能夠全數用作計算收益，所以我建議Tony可以考慮將這2,000萬元分為兩部份，大部分用作購買一個舒適的居住環境及申請安老按揭，餘下的數百萬元可以用作購買每月能夠派發收益的資產。

以Tony目前持有的資產為例，約500萬元便能夠製造每月2.8萬元至3萬元的收益，到時就算沒有申請安老按揭都能夠提供足夠的生活費。換句話說，他可以考慮用1,500萬元購買一個居住舒適的單位，相信不難找到，然後釋放500萬元來製造每月約3萬元的收入。假如能夠承擔較高風險，可以考慮增加派息基金；如果需要平穩收入的話，可以考慮年金。透過這個安排，居住問題不會受影響，如選擇新物業，亦可以減少擔心未來10多年後需要的物業維修保養支出，同時能夠製造更多及較穩定的收入。

和Tony討論到如何增加製造收益資產時，原來他早已有方案，這次商討及我的建議正好能夠引證他的想法，他會考慮多配置350萬元資金到每月派發收益的資產。和Tony的討論，亦加強了我繼續管理已有15年歷史的《你財策劃師》專欄的信心，面對人口老化問題持續，不論是高資產淨值人士或是普羅大眾，只要能夠由他們角度考慮事情，便能夠提供度身訂造及情理兼備的理財方案。

【原文刊於第802期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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