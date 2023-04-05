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Y-3突破造鞋技術　ITOGO球鞋5大部分完全捨棄膠水拼裝

博客 15:50 2023/04/05

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運動品牌眾多，大家都在市場上經常鬥得日月無光，為了爭取市場上的佔有率，各出奇謀，包括找來無修讀任何設計課程的影星歌手企圖以人氣為系列造勢。當然最「正路」的方法是在設計上苦心鑽研希望突破固有框架，來自日本時裝大師Yohji Yamamoto的Y-3系列，剛推出的ITOGO就是創意與科技的結晶。

Y-3 ITOGO球鞋的名字源自日語的Thread（Ito）、Five（Go）兩個單字組合而成。（$5,990 / Y-3）

整對ITOGO球鞋有5部分組成，鞋身的組成完全沒有使用膠水。（圖片：品牌提供）

Y-3 ITOGO可以說是現代版的草鞋，更可以更換不同鞋墊。（圖片：品牌提供）

今天有不少球鞋的外型愈出愈怪，似乎都是為了取悅網紅用來爭取網上曝光的機會而設，完全忽略了球鞋的本義，就是講求舒適度。但，若果一對怪鞋如果舒適程度又是滿分的說話，大家是否會投它信任的一票？

要說的是來自Yohji Yamamoto旗下Y-3系列剛推出的Y-3 ITOGO球鞋，這一對充滿未來感的球鞋，可以說是帶出未來生產球鞋的新方向，但同時又借來草鞋為靈感。

今季Y-3有不少球鞋借來舊有adidas的經典款式重新改良再造，例如這款源於Gazelle球鞋。（$3,490／圖片：品牌提供）

這一對Marathon球鞋的鞋底由大量adidas的三葉商標所組成。（$3,490／圖片品牌提供）

大家熟悉的Superstar球鞋，落入Yohji Yamamoto手上帶來新的模樣。（$3,490／圖片品牌提供）

鞋身只有5個部分組成，設計師透過組裝方法，完全不用傳統的膠水就能夠將球鞋拼裝而成，大幅降低了球鞋在生產時對環境造成的浪費和影響。鞋身除了應用我們熟悉的Primeknit素材，藉由縫合與鞋的大底接合，並且用綁帶取代鞋帶。

至於中底還能依照穿者喜好，可以隨意更換既輕，而且回彈力又高的Lightstrike或是BOOST。如此有趣，鞋怪售價偏高，喜愛嘗試嶄新設計的朋友不可錯過。

產品查詢：3974 5070

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欄名 : 型男玩物誌

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