為何大企業熱衷於分拆上市？ 對投資者有何影響？

近年來，愈來愈多上市公司分拆業務獨立上市，早前，繼阿里巴巴 （9988） 宣佈「1變6」業務改革，京東集團 （9618） 緊接公佈分拆京東工業及京東產發，在聯交所主板獨立上市，京東集團已先後分拆在港上市的企業還有京東健康 （6618） 及京東物流 （2618） 。為何各企業都不斷熱衷於將其業務分拆上市？分拆上市對投資者有何影響？

什麽是分拆上市？

分拆上市是指一個母公司將其部分業務分離出去，獨立成立一間子公司經營這些分離出來的業務，並讓這個子公司獨立上市。母公司仍然持有子公司一定股份，並會將擁有的股份按比例分配給現有母公司的股東。



為什麽企業要分拆上市？

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠對本網表示，「一家conglomerate（綜合企業）的業務多得無法被分類、無法被收購、無法被估價」，便有分拆業務獨立上市的需要或可能性，而縱觀過去多家分拆上市的公司，以當年長和系的「世紀大重組」效果最為顯著。



分拆上市有何利弊？

分拆上市將為上市集團帶來一定正面影響，包括提升業務運營效率、增强競爭力、讓母公司和新公司更專注於各自的業務、給上市集團重新梳理業務的機會、拓寬融資渠道及給集團帶來更多盈利機會等。



企業分拆還有利於跨域業務因地制宜。例如，滙控 （00005） 主要股東希望分拆為兩個業務，一個專注於亞洲，一個專注於歐美。這個話題引起熱議，其中一些支持觀點認為滙豐專注亞太業務卻受限於英國監管機構針對英國銀行的保護措施，使監管與實際情況不符。



馮宏遠認為，分拆更像是「雙刃劍」，也存在一定弊端。如果集團把旗下業務分拆得太細碎，未來在子公司之間互相協作可能變得較複雜或困難，例如需要跟隨指引披露關聯交易；加上業務分拆後，彼此在財務方面的透明度大大提高，長遠而言難以互相粉飾賬目。



他還指出，如果集團把業務獨立分拆，將較容易出現同業之間的比較，對母公司而言未必有實際的好處。另外，由於公司普遍分拆表現較弱的業務獨立上市，這樣一來便很容易曝露出集團的弱點，或不利於母公司股價。



分拆上市對投資者有什麽影響？

1. 分拆將可使投資者能夠更好地評估本公司，並專注於公司業務。

2. 分拆後，子公司的自身優勢更好地反映其價值，投資者將能夠清楚分開母公司的表現及潛力，並可以獨立評估子公司的表現。

3. 由於母公司通常業務較多元化，分拆後，子公司業務通常較專一，令特定領域投資者更有方向。



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