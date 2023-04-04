【品味珍藏】一隻玉手鐲6,000萬成交 破世界紀錄 藍寶石鑽戒888萬

珠寶及腕錶是珍貴及保值的收藏，亦可視為投資的一種。保利香港春季拍賣首日告捷，當中受到大家喜愛的璀璨珠寶及名貴鐘錶專場，一共錄得總成交額近港幣 1.08 億元，同時創下重要歷史時刻，因為場內一隻拍賣重磅作品「翠蘊琛寶 靈瑞玉環 天然帝王綠翡翠手鐲」，以港幣 6,000 萬元天價成交，創下拍賣史上最高翡翠手鐲成交價，更刷新世界拍賣紀錄。

史上最高價翡翠成交手鐲

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據介紹，拍賣的手鐲為珍貴的老坑種翡翠，其色澤自然濃郁，溫潤欲滴，質地細膩，翡翠內部的天然紋理賦予其獨一無二的生命印記，為手鐲增添了自然原始的美感，濃濃的綠意，宛如一波碧水環繞於腕間，彰顯高貴典雅。手鐲估價5800萬至8800萬，最終成交價港幣6,000萬元。此外，同場呈獻的寶石、有色及無色鑽石拍品亦分別取得亮眼佳績︰

第二高價藍寶石鑽戒 以$888萬成交

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梵克雅寶設計 23.49 克拉緬甸「皇家藍」藍寶石配鑽石戒指，估價780萬至1200萬，以港幣 888 萬元成交，為全場第二高價拍品。

蒂凡尼設計 13.09 克拉艷彩黃色鑽石戒指

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估價：HKD 6,200,000 – 9,000,000

以 660 萬投得

9.38 克拉長方形哥倫比亞祖母綠配鑽石戒指

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估價： 360萬 – 550萬

成交價420 萬

藍寶石陀飛輪JACOB & CO.

名貴鐘錶部分則由 領銜拍品 JACOB & CO. 矚目、非常罕有及精細，18k 白金鑲長方形藍寶石陀飛輪腕錶，Caviar Tourbillon， 限量生產，約 2015 年製。

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估價200-300萬

成交價： 234 萬元

2.43, 2.04, 1.14及1.09克拉緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環

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估價：280萬 – 380萬

成交價：324萬

天然翡翠手鐲

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估價：320萬 – 500萬

成交價：384萬

4.52及3.39克拉克什米爾藍寶石配鑽石耳環

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估價：250萬 – 350萬

成交價：348萬

共重8.18克拉 緬甸「鴿血紅」紅寶石配鑽石耳環 ▼ 點擊圖片放大 估價：250萬–350萬

成交價：300萬

保利香港拍賣璀璨珠寶及名貴鐘錶部門主管蔣肇丰（Fung Chiang）表示：領銜拍品「翠蘊琛寶 靈瑞玉環 天然帝王綠翡翠手鐲」，是市場上絕無僅有的珍絕佳品，最終以港幣 6,000 萬元成交，榮登拍賣史上最高價翡翠手鐲並刷新世界紀錄，斐然的成績彰顯了其非凡地位，十分榮幸能以全新的收藏視野，呈獻此場意義重大的專場拍賣。

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