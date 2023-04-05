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想辭職唔撈？　3大職場警報　測試你是否該換工作了！

個人增值 09:30 2023/04/05

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每當紅日假期，想起第二天又要準備起身返工，相信不少打工仔都有「劈炮唔撈」的念頭。奈何往往受到現實生活限制，就算不滿現狀也要「頂硬上」，但就絕非是正面的對策。在決定去或留之時，你可以評估一下目前的工作環境。如果你有以下三個徵兆，可能就代表你要考慮轉工。

1. 薪資不合理、低於「市價」

薪資過低是打工仔常見的辭職原因，雖然「不談人工」成為職場上不成文規定，不過市面上也有不少研究報告，讓你可以了解到業界行情。即使「人工高」是很重要，「福利好」也不可或缺。記得在檢討自己的酬時，需要考慮整個package（薪酬待遇組合）。如果你覺得有酬不抵勞的情況，可以嘗試向上司爭取加薪；如果你們無法達成共識，就可以考慮尋找新一份更好的工作。

相關文章：【職場趨勢】上季收入中位數$20,000　呢個行業男女差距達$7,000（附各行各業收入中位數）

2. 工作環境不健康

如果你的工作環境，出現例如上司或同事之間的欺凌或歧視、你努力付出卻得不到重視、過度的工作量等等，就可以視為「不良工作環境」或是「有毒的職場文化」。長久下去，將會將你的身心健康和職業發展帶來負面影響。因此，如果你發現自己身處不健康的職場，你可能需要尋找解決問題的方法，或者考慮尋找一個更健康的工作環境。

相關文章：【返工目的】工作不只為錢? 新加坡人重視職場道德 為工作意義 隨年紀增加接受低人工

3. 缺乏職業發展

雖然公司請你回來不是讓你學習，但如果公司沒有提供足夠的機會和資源來提高你的職業技能和知識、沒有晉升機會、覺得自己的工作變得單調乏味、缺乏挑戰性、沒有進步的跡象等等，就是時候做出改變。你可以先跟上司討論你的擔憂，或是建議公司提供相關幫助。如果得不到合適的進步或發展空間，那麼你可能需要尋找一個更具挑戰性和發展潛力的職位。

相關文章：職場路漫漫 想「中場休息」 做好5項準備 裸辭不怕財務問題

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