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【高息儲蓄】一筆過交1萬元 保證回報4.5厘

保險 13:06 2023/04/04

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AXA安盛今天公布，推出非分紅式的「好出息」５年儲蓄計劃，提供２年特短保費繳付年期，保費供款門檻每年625美元（約4875港元）兩年保費即1250美元（約9750港元）,保險保障期為5年。

資料顯示，如果客戶以一筆過繳款安排支付保費，第2年保費就會有20.6%折扣優惠；也會在保單期滿時，獲得保證回報每年4.5%（基於「好出息」的名義金額在整個保單年期內維持不變的假設預測下）；惟未有透露以年繳方式投保的回報詳情。

該行指出，在投保這個計劃時，客戶毋須申報健康狀況。如被保人於保單期滿日前不幸身故，「好出息」所提供的身故保險賠償，相等於已繳標準保費總額的105%，或截至被保人身故日當日的保證現金價值（兩項中之較高者）。若被保人於保單生效日期起計1年內自殺身故，無論自殺當時被保人的神志是否正常，身故賠償將只限於退還已繳付的保費（但不包括其利息）。

AXA安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示，近日市場環境波動，明白客戶希望透過平衡各投資組合以鎖定穩定回報的方法，最新推出的儲蓄計劃正好提供具競爭力的保證回報和更大彈性。

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