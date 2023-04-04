澳門旅遊優惠 澳門金沙指定商戶消費滿$800起享立減 高達$888減免

體驗歐洲風情，在鄰近的澳門都能享受。澳門威尼斯人的河上小船有水手撐船、充滿著意大利威尼斯水鄉特色，是「過大海」的景點之一。計劃到澳門到賭場試手氣，家人又希望看看風景拍照打卡，可考慮熱門地點之一的金沙度假區，以支付寶於商戶消費滿港幣800元更即享立減優惠。

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金沙中國與AlipayHK最新達成策略合作，於復活節及五一黃金周期間向香港旅客推出專屬優惠，由即日至5月14日，AlipayHK用戶於澳門金沙度假區的指定商戶單筆支付滿港幣800元，即可獲享最高港幣888元立減優惠。

隨著更多香港旅客到訪澳門，金沙中國成為首個與AlipayHK達成策略合作的澳門商戶，現時港人前往澳門毋需提前兌換貨幣，只要看到貼上「Alipay+」標識即可直接用AlipayHK以港幣支付，與在香港付款操作一樣。

澳門金沙度假區旗下，由三大綜合度假村澳門威尼斯人、澳門巴黎人及澳門倫敦人組成「小歐洲」，更有浪漫法式風情及地道經典的英倫風，區內設有各具特色的奢華酒店，滙聚環球美饌餐廳和免稅零售商鋪，沉浸式互動體驗——「澳門teamLab超自然空間」等娛樂項目，以及多個歐洲地標、打卡勝地。AlipayHK作為擁有全香港最多活躍用戶的電子錢包，亦覆蓋澳門超過兩萬個商戶。

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