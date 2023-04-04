加息愈多 衰退風險愈大 美元勢偏弱 惟其他貨幣大漲機會不大

進入4月份，讓我們一起展望外匯市場在第二季度的重點。短期而言，因為個別的銀行事件，令到市場覺得美聯儲很快就會停止加息，甚至可能在今年中開始減息。目前市場正在等待在4月7日即將公佈的就業數據，假如數據維持強勁，就會令市場重新預測美聯儲的加息路徑，促使債息上漲，支持美元反彈。

風險概率增 影響加息路徑

數據的變化難以準確預測，但目前整體市場還是認為在信貸市場進一步收緊之下，美國的經濟依然會面對比較大的風險。假如通脹持續，那美聯儲真的可能多加一點息，但是愈加多一點息，美國面對衰退的機會就愈會上升，還有在不同經濟環節出現更多風險事件的概率就會增加，最終會影響美聯儲的加息路徑。

預期美元偏弱 其他貨幣不會大漲

由此推論，相信第二季整體外匯市場都會受到這種預期所影響，導致美元雖然有一定的波幅，但整體應該偏弱，這情況就好像其他加息週期尾聲的時候，美元表現大致都是一樣。目前問題是美元會不會大幅走弱，令其他貨幣大幅上升？筆者認為這個機會並不大，因為要美元走弱而使其他貨幣大升，還需要有環球經濟增長這先決條件，才能支持其他地區加息多於美聯儲，使資金由美元流出，而這個條件目前還是未能達到。

或將利好歐元、英鎊、日圓

預期美元在第二季度整體還是偏弱，這反映加息週期即將完結的效應，而美聯儲因為個別銀行事件也增加了在市場上提供美元的供應，這就削弱了因避險產生了美元額外的需求問題，這也是利淡美元的因素。在需要配合增長這個條件下，美元偏弱應該就主要反映在歐元、英鎊及日圓之上。

原因很簡單，首先歐洲核心通脹依然很高，歐洲央行加息的空間比美聯儲大，這就會在第二季度支持歐元的相對表現，以歐元在美元指數的佔比，就能令美元偏弱。至於英國，還是因為通脹的問題，個別的銀行事件跟美聯儲和歐洲央行一樣，還未能足夠將對抗通脹的貨幣政策改變，所以在英國的工資與服務通脹依然高的時候，相信英鎊在第二季表現也能穩定。至於日圓，主要是兩個因素支持，一個是美國經濟有衰退的風險，這一般利好日圓，第二是新央行行長有可能改變部份貨幣政策，尤其是十年債券利率曲線控制的政策，這亦是利好日圓的因素，除非新行長在未來肯定地表示不會改變政策。

相比其他商品貨幣，在經濟不明朗的時候，就會受到比較大的影響，通脹剛升的時候由商品帶動，商品經濟受惠加上入口通脹影響，商品整體的通脹就上升得比較快，那目前通脹也很可能比其他地區下行較快，整體他們的加息方向就會受到影響，這就會影響商品貨幣在第二季的表現。

【關於作者】高耀豪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處資深財富策略師，擁有豐富投資及財務策劃知識和經驗，以環球宏觀因素結合技術分析追蹤市場變化，掌握股票、債券、外匯、商品等市場走勢，協助投資者捕捉機遇。

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