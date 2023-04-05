【消費券2023】罐頭豬LuLu櫻花祭 派$2,000萬電子禮券 消費券平台支付加碼送獎賞

人見人愛的午餐肉豬豬近期再次出沒香港，來到復活節終於有時間出外逛逛，少不了要去探望及合照打卡!以大熱的「罐頭豬LuLu」打造日系賞櫻主題的節日佈置，帶你來一趟仿日本賞櫻慢遊之旅，新鴻基地產旗下的新城市廣場今年斥資500萬元活動推廣費，攜手風靡亞洲的超治癒午餐肉精靈打造「LuLu豬x豬咪春日櫻花祭」，並與HomeSquare於4月1日起攜手推出消費券早鳥優惠，由4月起一連兩個月豪派逾$2,000萬元商場電子禮券。

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即使是留港消費的市民，也可體驗日本櫻花祭，更有不同類型的LuLu豬限定禮品，吸引粉絲們打卡購物，商場為消費客送上高達合共逾$15,000的商場購物禮券及商戶優惠券，同時額外向使用6大支付工具平台付款的顧客，加碼送出電子禮券和額外The Point會員積分，以多買多賞的雙重優惠繼續為零售市道升溫。和小朋友一起拍照留念購物，亦不失為一個好選擇。

復活節推廣費加碼50%

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯

▲ 新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示：「為延續4月份消費券發放的勢頭，商場今年復活節推廣費亦加碼50%，料新城市廣場4月份的整體人流及生意額將按年上升超過20%。今次送出合共逾$2,000萬元商場電子禮券，投資額較去年上升50%，回贈消費的禮券組合將涵蓋兩大商場的多個商戶類別，適用於超過250間商戶使用。預料新城市廣場4月的人流及生意額按年升20%，當中以餐飲、超市百貨、AV、珠寶鐘錶及美妝產品最為受惠。」

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