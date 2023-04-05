港鐵MTR感謝日 這4個日子車費半價 百樂酒店自助餐 低至68折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 港鐵MTR：感謝日 車費半價優惠

MTR為答謝大家支持，於指定日子提供半價乘車優惠，即在2023年4月8日、4月9日、5月13日及5月14日，憑八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程，可享車費半價優惠。優惠可與轉乘優惠、特惠站優惠、及全月通連接車程75折優惠同時使用。

若使用八達通，優惠不適用於東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士。優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，惟總優惠金額不會高於該車程之車費。

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2. 百樂酒店：自助餐 低至68折

即日起至4月30日，「讚好」或「追蹤」香港百樂酒店Facebook專頁，並出示下圖，於Park café惠顧自助餐或下午茶可享低至68折優惠。

網上預訂：按此

預訂電話：(852) 2731 2168

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3. 吉野家：手機落單限定 復活節感謝祭 12元起

吉野家一連兩個星期推出復活節感謝祭，由即日起至4月14日，只要用手機點餐，逢星期一至五指定套餐驚喜大放送：

早餐:

星期一至五: 12元 野菜煎雞丼(迷你) +日本茶



由午市起供應:

星期一: 野菜煎雞丼(大盛)+金菇牛肉卷+16安士汽水

星期二: 蘑菇豚肉煎雞丼(大盛)+暖笠笠溫泉玉子+16安士汽水

星期三: 日式咖哩豚肉煎雞丼(大盛)+暖笠笠溫泉玉子+16安士汽水

星期四: 野菜煎雞丼(大盛)+迷你關東煮+16安士汽水

星期五: 汁燒溫泉玉子豚肉丼(大盛)+16安士汽水

詳情可瀏覽：按此

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撰文：hket小編

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