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工作滿意度與年齡有關？ 4招提升工作滿意度

個人增值 08:30 2023/04/04

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對自己工作的滿意度取決於很多因素， 美國民調機構 Pew Research Center 一項新調查顯示，年紀愈大的員工對工作滿意度愈高，有三分之二的65歲及以上的人對自己的工作非常滿意，但在18歲至29歲的僱員中，這一比例僅為44%。

為何年長員工對工作更滿意？
調查顯示，年長員工對其工作的許多關鍵細節有積極評價，包括他們的工作場所、同時之間關係、工作職責和在公司晉升機會。由於年長和經驗豐富的員工比年輕的同事在工作中承擔更多責任，獲得更高的人工。其次，年長員工在行業内工作多年，同事之間熟悉度更高，所以他們對工作更滿意是有道理的。

在求職過程中，很多人會忽視工作滿意度，結果可能勉强賺到人工，但做得非常不開心，甚至壓力很大，造成惡性循環。以下4個要訣，或能助你提升工作滿意度。

如何提升工作滿意度？
1.有興趣更易堅持
很多人會說「興趣不能當飯食」，但如果將興趣融入到工作，又是另一種看法。尋找與自己興趣更接近的工作，才能提升工作滿意度，更容易堅持，從而令職業之路更順暢。將自己的興趣融入有一個職位，自然會改善對工作的滿意度。

2.公司文化不容忽視
很多人在求職時，經常會忽視公司文化，只關注職位工作内容，這就很容易造成人工滿意，但同事相處不愉快，工作滿意度就較低。相反，如果公司文化很重視員工、同事之間關係和睦，這樣的工作環境才更容易有滿足感。在求職時，對公司文化多加了解有助於改善工作滿意度。

3.工作與生活平衡
如果工作經常要加班，很少個人休息時間，難免會對工作產生厭倦，從而令工作滿意度降低。在遇到這個問題時，可以思考到底是公司還是整個行業的問題。當發現自己不適合這種工作强度時，可以考慮轉換工作模式，換一份時間更有彈性的工作，在工作與生活之間取得平衡。

4.有個人發揮空間
在工作上是否有機會發揮自己的才能也對滿意度有很大影響，如果工作中有更多創新的機會，工作起來自然更滿意。不過這個因素很難由員工決定，視乎工作機遇。

試行4天工作制 生產率維持 員工壓力減少 9成企業想繼續

辭掉工作才能致富 233個百萬富翁的5個辭工動機

企業對Freelancer需求上升 掌握6大技能 更具競爭力


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