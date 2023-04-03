2023投資AI ChatGPT、 「文心一言」接連面世 如何捕捉AI投資機遇？

ChatGPT自去年11月推出後，只用了短短2個月就突破1億用戶，打破抖音花了9個月和Instagram 2.5年的紀錄，成為史上用戶增長速度最快的應用程序 ，亦是全球大熱討論話題。ChatGPT是一款人工智能聊天機器人，由美國研究實驗室OpenAI開發。OpenAI於2015年由Tesla創辦人Elon Musk帶頭發起創立，微軟現時為其最大投資者。微軟1月底宣佈將在未來幾年向OpenAI投資最多達100億美元，並將ChatGPT等人工智能技術，整合到旗下產品，包括Office及雲計算平台Azure等，消息指OpenAI最新一輪融資的估值增至290億美元。OpenAI於3月中加推發佈GPT-4，它可以接收文字以及圖片內容，再輸出答案，功能比以往大大增強。

谷歌、百度加入競爭

另一科技巨頭谷歌亦推出聊天機械人Bard迎戰，正面挑戰ChatGPT。Bard現階段先供美國和英國民眾試用，其後會擴展到其他國家。谷歌表示Bard目前仍然是一項「早期實驗」，將在一個專門網站上提供，暫未在現有搜尋產品中提供。

中國代表百度推出被視為是中國版ChatGPT的人工智能聊天機械人「文心一言」（ERNIE Bot）。原定於3月27日舉行的發布會改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會，以作深度交流。百度指「文心一言」雲服務受到了企業的廣泛關注，已經收到12萬間企業申請測試。其首席執行官李彥宏指出「文心一言」現階段仍不完美，但集團希望搶佔先機，認為市場對人工智能產品有強大需求。

人工智能除應用在聊天機械人外，甚至可應用在藝術創作，包括圖像生成和編曲等。Adobe所開發的AI Firefly就是以文字輸入生成圖像創作的人工智能模型。惟目前人工智能仍在早期發展階段，存在著一些局限，包括：聊天機械人有時會給出看起來正確但荒謬的答案、微調提問的方式會得到完全不同的回答、有時會反覆使用某些句子等等。

半導體受益最大 推薦投資

2021年全球人工智慧市場規模為935億美元，報告指預計2022年至2030年的複合年成長率將達到38.1%。人工智能之戰將成為全球各大科技巨頭另一重要業務爭霸之地，而半導體公司在這爭霸戰上相信是最大受惠者，可能更甚於人工智能服務提供者。訓練人工智能模型需要進行大量運算，對高端晶片需求龐大。截至3月29日，眾看科技巨頭年初至今股價表現，半導體公司巨頭英偉達和超微半導體公司升84.64%和48.36%，而微軟和谷歌只升16.97%和14.84%。投資者如欲捕捉人工智能未來的發展機遇，亦可考慮其「基建設施」半導體行業。截至3月底，市場上環球半導體的指數，如彭博環球半導體20大指數，年初至今升31.21%。投資者可考慮投資相關ETF，輕鬆配置全球頂尖的半導體公司。

【關於作者】蕭佩鈴（Christy Siao）現任為三星資產運用（香港）有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士（計量金融）學位。

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