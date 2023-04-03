澳洲樓市現復蘇跡象 分析指U型反彈尚早

澳洲房價3月結束長達10個月的跌幅，作爲全澳市場風向標的悉尼房價連續第二個月攀升，顯示出積極經濟信號。

悉尼房價漲1.4% 清盤率高

房地產諮詢公司CoreLogic Inc.公佈的數據顯示，悉尼房價3月上漲 1.4%，比2月漲幅高4倍多。過去12個月中（截至今年3月），悉尼房價總體下跌12.1%。

墨爾本、珀斯和布里斯本的房價也出現正增長，分別上漲0.6%、0.5%和0.1%。全國房價上漲0.6%，結束了連續11個月的跌勢。

澳洲房屋成交量升至今年最高水平，悉尼的房屋清盤率為73.3%，比前一周上升1.8個百分點，而墨爾本則為71.2%，全國清盤率保持在70.7%，均高於去年。

暫停緊縮或再助樓市復甦

去年5月至今年3月，澳洲央行實施1989年以來最激進的緊縮週期，將借貸成本推高了 3.5 個百分點，以壓低物價。CoreLogic 數據顯示，緊縮週期啓動後，澳洲首府城市指數較2022年4月的峰值下降了9%。

連續10次加息後，澳洲央行預計將於4月4日暫停緊縮政策，此舉可能進一步支撐樓市。

供應量低、移民需求激增等推高房價

安保資本（AMP Capital）首席經濟學家Shane Oliver認爲，房價在未減息的情況下强勁反彈很不尋常。

CoreLogic研究總監Tim Lawless分析指，供應水平低、租賃市場緊張和海外移民需求增加共同推高了房價，使市場趨勢轉變早於預期。隨著淨海外移民達到創紀錄水平並不斷上升，更多有足夠購買力的永久或長期移民，將跳過租房階段快速購房。

一份政府報告顯示，在截至2026-27年的五年內，公寓和住宅（如聯排別墅）的淨增加量預計將比2010年代後期的水平低40%左右。

澳洲國家住房金融和投資公司稱，人口增長的快速恢復與幾十年來最快的利率增長同時發生，削弱了住宅建設。

澳洲統計局4月3日公佈的數據顯示，建築許可量繼續呈下降趨勢，2月較上年同期下降 31.1%。住房融資也在下降，新貸款承諾的總價值比2022年1月的高水平下降了33%。

U型反彈将至？分析指需謹慎

澳洲樓市是否將迎來U型反彈？一些分析人士對此持謹慎態度。匯豐銀行首席經濟學家Paul Bloxham認爲，儘管房價有所上漲，但現在判斷市場觸底還為時過早。一些城市的樓市數據依然較弱，荷伯特、坎培拉、達爾文和阿德萊德的房價在3月均走軟，不過與2月相比下降速度有所放緩。Bloxham相信，由於加息的滯後效應和大量固定利率抵押貸款的到期，總體而言澳洲房價將進一步下跌。

經濟學家表示，儘管供應短缺抬高了房價，但由於通脹仍很棘手，預計借貸成本將至少在2024年底前保持高位，長期來看將對樓市構成下行壓力。墨爾本皇家理工大學高級講師Peng Yew Wong預測，央行降息前，高利率會持續相當一段時間，這意味著借款人將需要支付更高的還款額。

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