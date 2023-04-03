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【加密貨幣】90後損手最多 仍「愈難愈愛」 3成人估Bitcoin重返5萬美元

個人增值 15:03 2023/04/03

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加密貨幣自從在去年爆發交易所倒閉等一連串風波，經歷大跌後，至今有所起色，大起大跌的走勢帶來不少機會，眼見不斷市場回溫，不少投資者蠢蠢欲動希望入市。最新於今年2月進行的一項訪問1500 名新加坡人的調查顯示，有 43% 擁有一定數量的加密貨幣，人數比去年有所增加。77% 的投資者表示他們擁有兩種或兩種以上數字資產，多元化投資組合是投資背後的主要原因。91% 的新加坡人表示他們了解這一資產類別。當中比特幣最受歡迎，即看最新調查發現:

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新加坡加密貨幣交易所Independent Reserve 的新加坡加密貨幣指數2023(IRCI)，問及投資者進入幣市的原因，建立多元化投資組合仍然是 (54%)首要主因，這比例於擁有 5 年以上經驗的投資者（68%）之中更高，而致富（48%）是則第二大原因。相比之下，新晉投資者(不到12個月)更少程度地選擇多元化(32%)，其次有18%為「致富」投資，其中50%的人投資主要受到媒體、家庭和朋友的影響。

大多數長期持有獲利
動蕩的2022年影響了大家對加密貨幣的短期信心。儘管如此，72% 的投資者表示會向朋友和家人推薦投資數字資產。另外，在投資幣市超過5年的人中，有 78% 的人加密貨幣的價值增加。不到一年前才開始投資的個人中有 40% 虧損。

女性投資者表現更佳
Independent Reserve 指出雖然男性(48%)比女性(37%)作更多加密貨幣投資，但今年女性投資者人數比例按年增長了 7%，在獲利方面的表現也優於男性，76% 的女性承認她們賺了一些錢或收支平衡，男性投資者只有72%。四分之一的女性已將超過 20% 的財富分配給資產類別，其中 48% 計劃在未來進行更多投資。

90後損手最多仍然最睇好

新加坡18-25歲的人群(Z世代)對加密貨幣持謹慎樂觀態度，Z 世代投入加密貨幣市場的時間最少。 一些受訪者在比特幣開發時只有 4 歲， 與此同時，40% 的 Z 世代(90後至00初)投資者表示在加密貨幣領域虧損過，是在所有年齡段中損失得最多，不過他們反而對比特幣長期價格最為樂觀。可見新一代對幣市的「愈難愈愛」。

Z世代持觀望心態，渴望接受更多知識並密切關注媒體信息，即使他們的財務狀況不適合大舉投資加密貨幣。但 Z 世代最不可能將比特幣視為騙局，在加密偏好方面也是最中立的。

更高的收入推動更大的投資

研究亦發現，加密貨幣已經成為中高收入者的首選投資。高收入者可能會將更多的投資組合分配給加密貨幣，當中更有不少人表示其加密貨幣投資經已賺錢，或者收支平衡。65%的收入在5000美元或以上的新加坡受訪者投資加密貨幣。比較多的亦是高收入人士將投資組合更大程度地配置到加密貨幣上，

在金額方面，53% 的薪水高於 10,000 美元的新加坡投資者，每月投資於幣市的金額超過1000美元或以上。相比之下，在月收入高達 4,999 美元的投資者當中，有8%每月將 1,000 美元或以上的資金於加密貨幣資產。另外， 收入介乎7,000至 9,000 美元之間、並以加密貨幣構成其投資組合的最主要部分的人，有67%表示他們已經獲利。

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