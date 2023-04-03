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【儲蓄保險】保證回報4.7厘的新產品　入場門檻僅3.12萬 設百萬身故賠償

保險 15:43 2023/04/03

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香港網上人壽保險公司Blue今天宣布，推出儲蓄保險計劃「WeSave短期高息儲蓄保ST1」，入場門檻4000美元（約3.12萬港元），最多100萬美元，提供1年或2年保障年期，客戶需要整筆繳付保費。在保單於1年期滿時每年保證回報派息4.5%；在2年期滿時每年保證回報派息4.7%。該公司指出，客戶只需透過網上或BlueHK手機應用程式，就可以投保。

資料顯示，這個計劃的投保年齡由18至70歲，投保前無須驗身。受保人如不幸因意外而身故，除身故賠償外，還可以得到總繳保費的100%作為意外身故賠償；每位受保人在所有「WeSave高息儲蓄保E1」及「WeSave短期高息儲蓄保ST1」保單下的合計意外身故賠償上限為US$125,000。

Blue行政總裁兼執行董事孔德秋表示：「留意到市場上不少的儲蓄保險產品均有限制，例如這些儲蓄保險產品未必能夠在整個保單期內提供劃一保證回報率。另一方面，全球市場環境動盪，客戶會期望選擇安全、穩定和高回報的儲蓄保險。有見及此，我們推出『WeSave 短期高息儲蓄保 ST1』，為客戶提供短年期和高回報兼備的儲蓄計劃，讓他們體驗『保險就係咁簡單』。」

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