  • 25°C
香港時間 : 2023405日 (週三) 11:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

FANNG股首季升7成 逆市「避風港」　科技股後市能否愈升愈有？

藍籌股 11:00 2023/04/05

分享：

分享：

2023年第一季，多間銀行相繼爆煲，掀起市場新一輪金融風暴。資金紛紛流入現金、黃金等避險資產，亦有部分轉投科技股，成為逆市之中的「避風港」。踏入4月準備迎接美股的業績公布期，加上市場憧憬加息見頂，預期對科技股帶來正面影響。展望第二季，科技股是否如此順利，穩步上揚？

回顧2023年第一季

截至今年3月底止第一季，大型科技股升勢不斷，當中以Meta（美：META）期內累升76.1%最為亮眼，蘋果公司（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟均累升逾兩成。以科技股為主的納指期內累升16.8%，不但跑贏同期標指的7%升幅，更創自2020年第二季以來表現最佳季度表現。

自今年3月初，多間銀行連環倒閉以來，市場資金不斷流入科技股。資金流向監測機構EPFR資料顯示，由3月1日至21日期間，市場錄得約10億美元（約78人億港元）資金流入科技、消費品和金融部門基金。在科技行業基金當中，因應市場對ChatGPT的興趣和潛在競爭對手持續增強，AI基金的資金流入不斷增加，今年2月份的月度流量升至4億美元，為近22個月新高。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠對本網表示，在目前的市況底下，相信除了銀行業以外的其他板塊，整體表現都不會太差。他指出，憧憬美國息率走勢見頂，將有利於息口敏感的科技股上調估值；但是公司的業績表現未必做好，建議希望投資科技股的散戶，可以從更大型的股份入手，不要選擇「盤數太差」的個股。

分析： 微軟、蘋果看高一線

美國科技巨擘當中，馮宏遠認為微軟（美：MSFT）和蘋果公司可看高一線，主要因為市場對人工智能（AI）的熱潮及AR/MR（擴增實境/混合實境）進一步的發展。他指出，雖然微軟上季業績未必有很大增長，但在AI方面有所期許，市場憧憬公司有份投資的OpenAI旗下GPT（生成式預先訓練變換模型），有機會嵌入到現有的產品當中，收入預期有中雙位數增長。

每年的4至5月屬於美股的業績期，散戶往往會做好炒業績部署。馮宏遠則認為，目前談及「業績炒作」言之尚早，需要「再近少少先有預炒業績的效應」。他又預期，近期越升越有的Meta，在公布業績後將會出現震盪，建議散戶可考慮提前沽貨。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL），他稱依賴網上廣告的公司表現比較失色，不過也在市場的預期之內；如果至業績期的時候，Alphabet的股價升幅較大，才會把它看高一線。

■2023年第一季美國科技股表現■

股份 期內變幅（％）
英偉達（美：NVDA） +90.1
Ｍeta（美：META） +76.1
蘋果公司（美：AAPL） +26.9
亞馬遜（美：AMZN） +23.0
微軟（美：MSFT） +20.2
Alphabet（美：GOOGL） +17.6
Netflix（美：NFLX） +17.2

撰文：蔡穎霖

【大行報告】投資美股有咩心水？　摩通揀這兩隻美股作為首選！

2023投資AI 嚴選5隻人工智能ETF 單月賺逾10%

銀行危機令股市暴跌？ 歷史上 恐慌後一年美股平均升8%

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

財富自由關鍵 3個簡單步驟 提升財務健康
2023/04/04
財富自由關鍵 3個簡單步驟 提升財務健康
【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒
2023/04/03
【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒
善用「年齡投資法」 按人生階段決定資產配置
2023/04/01
善用「年齡投資法」 按人生階段決定資產配置
【大行報告】投資美股有咩心水？　摩通揀這兩隻美股作為首選！
2023/03/28
【大行報告】投資美股有咩心水？　摩通揀這兩隻美股作為首選！
投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富
2023/03/28
投資是零和遊戲？5個投資股票的謬誤 阻礙你累積財富
Meta 財富及資產管理 宏觀分析 港股 基金 Google 廣告 人工智能 美股 加息

下一篇文章

【高息儲蓄】一筆過交1萬元 保證回報4.5厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒
【高息股2023】15隻高息港股懶人包　7隻8厘以上 最新派息／除淨日　一文睇晒
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 懶人基金表現好過港股基金 （2023年3月更新）
【MPF】永明彩虹強積金10年表現大檢閱 懶人基金表現好過港股基金 （2023年3月更新）
【儲蓄保險】保證回報4.7厘的新產品　入場門檻僅3.12萬 設百萬身故賠償
【儲蓄保險】保證回報4.7厘的新產品　入場門檻僅3.12萬 設百萬身故賠償
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【高息ETF】港股10隻高息ETF！ 現價高達7厘 除咗盈富外仲有呢啲選擇
【高息儲蓄】一筆過交1萬元 保證回報4.5厘
【高息儲蓄】一筆過交1萬元 保證回報4.5厘
為儲蓄保險平反 「有長遠目標才需要」 滙豐張家俊：客戶投保金額高達7.8億 開關刺激內地客需求
為儲蓄保險平反 「有長遠目標才需要」 滙豐張家俊：客戶投保金額高達7.8億 開關刺激內地客需求
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款