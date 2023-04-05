FANNG股首季升7成 逆市「避風港」　科技股後市能否愈升愈有？

2023年第一季，多間銀行相繼爆煲，掀起市場新一輪金融風暴。資金紛紛流入現金、黃金等避險資產，亦有部分轉投科技股，成為逆市之中的「避風港」。踏入4月準備迎接美股的業績公布期，加上市場憧憬加息見頂，預期對科技股帶來正面影響。展望第二季，科技股是否如此順利，穩步上揚？

回顧2023年第一季

截至今年3月底止第一季，大型科技股升勢不斷，當中以Meta（美：META）期內累升76.1%最為亮眼，蘋果公司（美：AAPL）、亞馬遜（美：AMZN）和微軟均累升逾兩成。以科技股為主的納指期內累升16.8%，不但跑贏同期標指的7%升幅，更創自2020年第二季以來表現最佳季度表現。

自今年3月初，多間銀行連環倒閉以來，市場資金不斷流入科技股。資金流向監測機構EPFR資料顯示，由3月1日至21日期間，市場錄得約10億美元（約78人億港元）資金流入科技、消費品和金融部門基金。在科技行業基金當中，因應市場對ChatGPT的興趣和潛在競爭對手持續增強，AI基金的資金流入不斷增加，今年2月份的月度流量升至4億美元，為近22個月新高。

華晉證券資產管理投資總監馮宏遠對本網表示，在目前的市況底下，相信除了銀行業以外的其他板塊，整體表現都不會太差。他指出，憧憬美國息率走勢見頂，將有利於息口敏感的科技股上調估值；但是公司的業績表現未必做好，建議希望投資科技股的散戶，可以從更大型的股份入手，不要選擇「盤數太差」的個股。

分析： 微軟、蘋果看高一線

美國科技巨擘當中，馮宏遠認為微軟（美：MSFT）和蘋果公司可看高一線，主要因為市場對人工智能（AI）的熱潮及AR/MR（擴增實境/混合實境）進一步的發展。他指出，雖然微軟上季業績未必有很大增長，但在AI方面有所期許，市場憧憬公司有份投資的OpenAI旗下GPT（生成式預先訓練變換模型），有機會嵌入到現有的產品當中，收入預期有中雙位數增長。

每年的4至5月屬於美股的業績期，散戶往往會做好炒業績部署。馮宏遠則認為，目前談及「業績炒作」言之尚早，需要「再近少少先有預炒業績的效應」。他又預期，近期越升越有的Meta，在公布業績後將會出現震盪，建議散戶可考慮提前沽貨。至於Google母企Alphabet（美：GOOGL），他稱依賴網上廣告的公司表現比較失色，不過也在市場的預期之內；如果至業績期的時候，Alphabet的股價升幅較大，才會把它看高一線。

■2023年第一季美國科技股表現■

股份 期內變幅（％） 英偉達（美：NVDA） +90.1 Ｍeta（美：META） +76.1 蘋果公司（美：AAPL） +26.9 亞馬遜（美：AMZN） +23.0 微軟（美：MSFT） +20.2 Alphabet（美：GOOGL） +17.6 Netflix（美：NFLX） +17.2

撰文：蔡穎霖

【大行報告】投資美股有咩心水？ 摩通揀這兩隻美股作為首選！

2023投資AI 嚴選5隻人工智能ETF 單月賺逾10%

銀行危機令股市暴跌？ 歷史上 恐慌後一年美股平均升8%

＝＝＝＝＝

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經