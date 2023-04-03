計劃退休時最易計錯的5條數 儘早做好規劃與安排

退休生活好與壞，在乎規劃與安排! 退休是每個人都需要考慮的問題，要做好退休規劃，就要避免計錯以下5條數：

1. 低估通脹的影響

香港過去10年的平均通脹率約為3%，按此估算，現在的10,000元支出，10年後將變成13,702元，20年後更加至18,776元，分別比現在高37%及88%。所以，通脹可說是退休的頭號敵人，而退休生活年期愈長，通脹的影響便愈大。

2. 低估自己的壽命

香港人均預期壽命平均高達80多歲，是全世界人均預期壽命最高的地區之一，隨著醫療科技進步及生活環境改善，人均壽命仍在持續上升。所以，規劃退休時必須考慮長壽風險，預算做得寬鬆一點，退休生活便安心一點。

3. 低估醫療開支

醫療開支會隨著年齡相應增加，亦要考慮醫療費用的每年加幅，因此計劃退休時必需要考慮醫療開支，否則可能會令你大失預算。如果打算以醫療保險應付退休醫療開支，就要留意醫保保費一般隨著年齡增加，也要考慮保障範圍是否足夠或符合自己的需要。

4. 高估退休投資回報

做退休計劃時，不少人傾向高估投資回報，預期回報與實際所得或會出現落差，使退休生活質素大打折扣。退休投資長達數十年，長時間獲取高回報是極度困難的事情。此外，愈接近退休年齡，我們應該減低退休投資組合的風險，預期回報亦會相應減少，特別是退休後的投資，更應以穩健為主。

5. 誤以為來日方長

講到退休，大部分人都會覺得十分遙遠，所以就算知道計劃退休十分重要，也不會盡早開始，結果人到中年才開始儲錢及計劃，才發現難以準備足夠的退休金。推遲開始的另一個問題是沒法享受複式效應的好處，即是沒有時間讓你「錢搵錢」。所以，儲蓄退休的最理想時間永遠愈早愈好，才可以讓複息效應充分發揮威力！

不懂如何開始? 投委會「退休計劃計算機」(https://www.ifec.org.hk/web/common/static/tools/tc/retirement/) 幫到你! 只要花幾分鐘回答有關退休儲蓄、投資、退休金計劃及預計退休生活開支等問題，便可了解預期退休時所需的資金、預期退休時可以儲到幾多錢、以及籌劃退休時需考慮的重要因素。

你還可以考慮透過合資格延期年金保單(QDAP)或可扣稅強積金自願性供款(TVC)儲錢退休兼享扣稅，兩者合計扣除額上限為每年60,000元，以現時最高的稅率(即17%)計算，每年最多可以節省10,200元稅款！

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