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不要閑置強積金文件 善用這3份資料 基金好壞一目了然

博客 10:54 2023/04/03

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打工仔在參加強積金計劃時，或參加計劃後，都會收到不同的強積金文件。大家千萬不要把它們閒置一旁，因為當中有不少強積金計劃的資訊，能助你輕鬆管理強積金。

善用「入門指南」進入強積金的世界
為了讓打工仔由淺入深認識強積金，積金局去年要求強積金受託人為新加入強積金計劃的成員，提供一份大約八頁的《主要計劃資料文件》（KSID）。它概括了一般打工仔必須要知道的強積金計劃主要資料，例如基金選擇、管理費用、風險等。

KSID可謂是強積金「入門指南」，整份文件用詞淺白，沒有艱深的專業措辭，而且圖像豐富，方便打工仔閱讀和理解。打工仔在閱讀KSID時如想更深入瞭解更多的資訊，可透過文件上的二維碼或網址，便能進一步瀏覽相關部分的詳細資訊，方便簡單。另外，積金局亦規定所有強積金計劃的KSID必須採用劃一的內容編排次序，以便比較不同計劃內容，助打工仔揀選合適的強積金計劃。

參考兩份「成績表」 作出合適調整
順利「入門」後，打工仔定期會收到兩份由強積金受託人發出的「成績表」—《基金便覽》及《周年權益報表》。透過這兩份「成績表」，打工仔可檢視強積金計劃內基金的投資表現和自己的投資概況，從而助你作合適的強積金投資決定。

受託人一年最少兩次發放《基金便覽》，它詳細列出強積金計劃內各項基金的資料摘要、投資目標、投資組合分布及表現等。透過這份基金「成績表」，打工仔可清晰了解每個基金的特點，從而揀選最合適自己投資目標的基金。

而一年發放一次的《周年權益報表》，就是打工仔個人強積金的「成績表」。它記錄過去一年強積金帳戶供款和投資概況，包括帳戶資金進出、結餘及盈虧。在定期檢視自己的強積金投資時，一併參考這兩份「成績表」，就可以更清晰知道自己是否需要調整投資策略、方向，更有效為自己的退休儲備增值，做到「積金有道」。

 

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撰文 : 積金局對外事務部

欄名 : 積金為未來

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