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44%港人擬增奢侈品消費 最捨得邊三類洗費？兩成愛直播帶貨

個人增值 20:50 2023/03/31

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作為香港典型打工仔，市道回暖、眼見股市再有稍稍起息，是否已經按捺不住好好享受一下，例如買名牌、享受高級料理等欲望抑壓已久，正計劃好好鼓勵自己？今年本地人的消費意欲回升，一項最新調查顯示，44%的香港受訪者表示未來12個月會增加奢侈品消費，增幅遠遠超過大流行前的10%，而只有10%表示會減少支出。

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據調查，珠寶（21%）、小皮具（18%）和服裝（17%）是中國內地受訪者購買最多的二手奢侈品。香港受訪者花費更多的二手項目如上圖所示。不過目前二手奢侈品在內地和香港還未能被廣泛地接受，主要的原因有「不喜歡二手貨」、「衛生問題」和「產品真偽」。

據羅德傳播集團和 Consumer Search Group 的《2023中國奢華品報告》，調查於 2022 年 12 月至 2023 年 1 月進行 ，香港消費者信心穩步上升，達到2022年1月以來的歷史新高。中國內地受訪者，同樣有過半(52%)表示會在奢侈消費上花更多錢，遠高於 2019 年疫情前 44%的數字。

逾兩成愛帶貨直播 港人較少線上買名牌

線上購物，調查發現，個性化的一對一直播和新品推介在內地和香港越來越受歡迎，分別有26%和22%的受訪者表示享受相關服務。中國消費者最喜歡購買奢侈品的三個渠道，分別是品牌官網（54%）、京東（56%）和天貓（53%），與 2021 年相比，不同品類的購買率增加了 10% 至 30%，增幅顯著。

相對而言，香港消費者仍較願意透過線下渠道購買奢侈品，不過線上渠道的受訪者比例亦大致按不同品類分別有3%至10%升幅。「節省時間」（46%）、「更方便」（44%）和「更容易瀏覽品牌產品系列」（43%）是內地受訪者偏愛線上渠道的主要原因。反而網上格價更方便，會是香港消費者選擇網上渠道的首要原因。

奢侈品網紅影響力

在KOL和明星方面，僅2%的中國內地受訪者和5%的香港受訪者在知道明星有品牌贊助後選擇「這降低了我的購買意向」。調查顯示香港或台灣（57%）和日本或韓國的名人(43%) 對香港受訪者購買奢侈品的意向影響最大。而內地（58%）或台灣（51%）的名人則對內地受訪者的購買意向影響最大。

調查 2,000 名內地消費者和 500 名香港消費者，平均家庭年收入分別為140.2萬元人民幣和119.3萬港元。在可持續發展方面， 內地和香港80%的受訪者都認為，奢侈品牌應該在可持續發展方面發揮重要作用。不過，只有73%的中國內地受訪者和66%的香港受訪者認為奢侈品是可持續的，分別較上年下降20%和9%。

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