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退休人士最後悔一件事 長者如何應對生活成本飆升？

個人增值 08:30 2023/04/03

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好不容易度過疫情三年後，迎來的卻是各種公共運輸、商場、食肆相繼加價，生活成本持續上升。對於年輕人而言，可以增加儲蓄和發展副業來應對生活壓力，但對於已退休的長者而言，如果更好應對生活成本壓力？

退休人士最後悔沒有早存錢
美國資產管理公司Allspring，最近對2758名將退休及已退休人士進行了調查。調查問及對什麽事情感到最後悔，答案是不夠早開始存錢。

同時，大概有四分之一人士不得不延遲退休，工作到比較大的年紀，或降低對退休生活的期待。根據調查，由於健康原因，有四分之一人士無法堅持工作到退休年齡，甚至需要提前退休。

退休人士如何應對？

1. 進行穩健投資

為了應對生活成本上漲，很多人建議重新投入職場，但隨著年齡增長，讓退休人士重新工作挑戰性較大。可以嘗試諮詢專業人士，進行一些較穩健的投資，在不需要付出勞動力的同時，實現資本增值。

2. 利用好老年人折扣

很多交通設施、餐廳、超級市場、百貨公司、主題公園和娛樂設施都有長者優惠。餐廳方面，例如大快活長者優惠、麥當勞、肯德基、Jolibee、鴻福堂、美心等都有長者早餐優惠和多種其他折扣；絕大部分的超級市場亦有長者咭優惠，包括百佳、惠康、華潤萬家等；多個生活購物品牌例如永安百貨、樓上、豐澤及HKTVmall；玩樂方面，迪士尼樂園、海洋公園、戲院、全港博物館都有長者優惠。出門前查看這些折扣，在日常消費中也能節省一大筆錢。

3. 參加志願者活動 領取福利物資

每個區不定期都會有志願者活動，為有需要人士派發生活用品或食物，有需要的長者也可以多留意這些活動，前往領取福利物資，適當減輕生活負擔。

 

有子女養老就可以躺平？ 愈早退休愈好？退休人士最後悔的6大想法

退休後面對20年健康欠佳生活 45%港人憂醫療開支礙財務目標

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