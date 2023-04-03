Giorgio Armani量身訂造服務　推終極級人手縫製西裝

西裝是男士們衣櫃裏的必需品，箇中以量身訂造（Made to Measure / MTM）的西裝被視為極品，在歐美社會，除了一些專注於縫製西裝的老字號有這一種服務外，High Fashion界別有能力和膽量推出該服務的不多。原因是除了時裝設計師本人需要對西裝的剪裁有豐富的認識外，背後更必須要有一班資深裁縫為他促成這任務，而時裝大師Giorgio Armani（GA）可說是最早一批、同時又最成功踏入這領域的高級時裝品牌。

▲ 何謂終極級西裝？舉一個例子，就連鈕門方面都是用人手逐一縫製，完全不依賴機器，回歸到西裝製作的最基本。（圖片品牌提供）

▲ 縫製西裝是一門專門的學問，GA MTM西裝領口和前襟內用上馬海毛內裡，全用人手一針一綫縫製。（圖片品牌提供）

經常以西裝為伴的男士們都會懂得其筆挺和硬朗的設計，目的就是要令男人穿上後將其身上的缺點一一掩蓋，這一方面來自意大利出品的西裝是最到家，而作為King of Fashion的Giorgio Armani，他於2006年正式開始MTM西裝服務，全在於當時他認為時裝已經變得全球化，卻又非個性化設計盛行的年代，於是毅然回歸到設計初心，決定為每一位個性不同的人製造最合穿的服裝。

▲ MTM服務其實非常多元化，除了西裝外，亦有恤衫可供訂製。（圖片品牌提供）

▲ 每一件MTM的西裝，在暗袋的袋口位置都可以刺繡上自己的名字，字款更有多種選擇。（圖片品牌提供）

要談Giorgio Armani MTM的終極級西裝，顧客於訂製過程中，都會經過兩次試身，而曾經選購過MTM的顧客，裁縫師都會將紙樣保留，方便日後只需選擇布料就可以再次訂造西裝，顧客甚至毋須回到店裏。

此外，少不得的是除了有不同款式的西裝提供訂製外，更備有大量不同面料、鈕釦可供選擇。至於內裡方面，甚至可以挑選擁有Giorgio Armani字樣的內裡以示系出名門。

▲ 在訂製的過程中，顧客會有兩次試身服務。（圖片品牌提供）

▲ 何謂終極級西裝？舉一個例子，就連鈕門方面都是用人手逐一縫製，完全不依賴機器，回歸到西裝製作的最基本。（圖片品牌提供）

▲ 今年新增設牛仔褲MTM服裝，想擁有一條屬於自己的極品牛仔褲是時候了。（圖片品牌提供）

增設牛仔褲訂製服務

過往除了西裝可供量身訂造外，今年更推廣至MTM牛仔褲量身訂造服務，當中牛仔褲的剪裁備有regular fit和slim fit兩款型號。而顧客從中又可以挑選高腰或低腰、denim顏色、皮牌顏色、鈕釦和袋口裡布等細節，整個生產過程於意大利進行，絕對是將本是量產型的牛仔褲推向個人化的終極服務。

不得不提，在疫情過後的今天，早前來自意大利Giorgio Armani總部的MTM專人再次訪港為顧客進行訂製服務，雖然見報時這位專人已經離開，但品牌的MTM服務全年進行，大家若要體驗終極級西裝，可要立即預約了。

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