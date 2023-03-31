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47歲收入不定 月儲兩、三千 持60萬資產 如何投資增值抗通脹?

博客 18:06 2023/03/31

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從事有花紅或分佣的工作，收入常常不固定，視乎市道及運氣，雖然有投資但仍然怕追不上通脹，到底可以如何改善配置，令到財理管理更有方向?看看龔成是如何回應。

讀者:

你好，龔成老師：

本人想以資本增值和抗通脹為投資目的，本人47歲，工作係有底薪加不固定佣金，底薪應對基本生活後可儲蓄$2000-$3000，一年大概有$30000到$90000不固定的佣金，但是不固定和不定時有，要睇市道和業績，出佣金那個月就會運用嚟絕大部分買收息股，少部分會去旅行放鬆一下，現在有股票約47萬，10萬流動現金，3萬定期（1年/4.8厘），每月開支約$10000，不用交租有自置的未補地價公屋，生活開支基本上不會有變而且穩定，工作穩定直到自己將來做唔到工作或唔想再工作為止。

股票組合：

滙豐控股 （00005） 800股       $50

電訊盈科 （00008） 20000股  $3.75

建設銀行 （00939） 10000股   $5

中國銀行 （03988） 16000股   $3

中信國際電訊 （01883） 8000股   $2.5

渣打集團 （02888） 200股     $60

領展房產基金 （00823） 500股       $54

新世界發展 （00017） 1000股   $22

佐丹奴 （00709） 24000股  $1.9

長江基建集團 （01038） 1000股   $43

新創建集團 （00659） 6000股      $7

周大福 （01929） 800股     $15

阿里巴巴 （09988） 300股     $90

美股 TSLA 10股   $180

本人會運用收左嘅股息去買入如阿里巴巴或TSLA呢類高風險股份，以達到資產增值和長遠儲蓄以備將來長遠做穀種之用，請教老師意見，要唔要執一執個投資方向？

龔成︰

我地投資增值會運用「先增值，後現金流」作方法，初期投資較有潛力的股票，令財富較快增值，當增值到一定金額後，可開始將財富分配至平穩增值型股票，然後到已累積了相當財富後，才漸漸轉成收息型股票，為自已創造穏定現金流。

你現時47歲，都有增值需要，但就要開始保守少少。現時用集中投資收息股，再將賺來的股息投入潛力項目，其實都可以，係一個比較保守做法。

可先做增值 後流向被動資產

而我自己一般會教讀者，先用增長力較好股票(如「平穩增值股」)，去累積一個本金。到退休或想財務自由時，才換成收息資產去創造被動收入。因為先做增值，後流向被動資產，整體效益會較好。當然你個模式都可以，但增長效益會較低，不過就會較為穏陣。你可以因應自己取態，決定用哪個方法。

你現時組合持股，大致上都具有長線投資價值。無話特別邊一隻有問題而要賣出。但你銀行股的比例偏多，銀行業較一般行業風險高，因此，只建議持有組合的20%為上限，長遠要適量減部分，平衡風險。

另外，阿里巴巴 （9988） ，（TSLA)這類高風險的股票，以你年紀計，只能佔少部分。你預大約2成左右，不宜太多。若你想用我個財富配置模式，未來時間可以加入一些股票增强組合的增長力。你工作收入不穩定，建議預留半年至1年開支，以備不時之需。同時，都要預留一定現金比例，用來等大跌市機會。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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